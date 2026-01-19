Ο Μάρκο Νίκολιτς εξήγησε γιατί ήταν εύκολο να δώσει κίνητρο στους παίκτες του, αποθεώνοντας τον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα του.

Η ΑΕΚ έκανε… πάρτι κόντρα στον Παναθηναϊκό (18/01, 4-0), με τον Λούκα Γιόβιτς να βρίσκεται σε εξαιρετικό βράδυ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος επιθετικός πέτυχε καρέ τερμάτων, έφτασε συνολικά τα επτά φέτος κόντρα στο «τριφύλλι» και έτσι, έστειλε την «Ένωση» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Stoiximan Super League.

Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα μπορούσε, παρά να είναι απολύτως ικανοποιημένος από την ομάδα του.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Νίκολιτς μίλησε για το στοιχείο που ξεχωρίζει στην ομάδα του, το οποίο δεν είναι άλλο από τον χαρακτήρα της και το μαχητικό πνεύμα που επιδεικνύει.

Παράλληλα, τόνισε πως είχε «εύκολο» έργο ως προς το κίνητρο των παικτών του, καθώς όλοι ήταν «διψασμένοι» για να δείξουν πως το προηγούμενο διάστημα ήταν απλώς μία «παραφωνία» στη φετινή σεζόν.

«Αν χαρακτηρίζει κάτι την ομάδα είναι το μαχητικό πνεύμα και ο χαρακτήρας και η ομάδα το έχει αποδείξει αυτό. Δεν μου άρεσε ο αποκλεισμός, σε κανέναν δεν άρεσε. Φάνηκε σαν να ακυρώνουν όλα όσα είχαν πετύχει ως τώρα. Ήταν μια επώδυνη ήττα, αλλά θα ερχόταν κάποια στιγμή.

Δεν ήταν δύσκολο να δώσω κίνητρο στους παίκτες. Ήταν διψασμένοι, πεινασμένοι, είχαν αυτή τη θετική οργή για να αποδείξουν ότι είναι η ίδια ομάδα με εκείνη πριν τη διακοπή.

Είναι πολύ σημαντικό που παίκτες κλειδιά ανέκτησαν τη φόρμα τους. Ο Λούκα ήταν εκπληκτικός, πολύ καλός και ο Πινέδα, το ίδιο και ο Μαρίν. Το αμυντικό δίδυμο Μουκουντί και Ρέλβας έκανε τη διαφορά και όλοι οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο βοήθησαν πολύ. Ανέβασαν τον ρυθμό και έδωσαν θετική επίδραση. Ο Γκεοργίεκφ έκανε το ντεμπούτο του και έδειξε πολύ καλά στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Νίκολιτς.