Μετά το ματς κόντρα στη Ριέκα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πλησιάζει ακόμα περισσότερο σε μία ιστορική «κορυφή» για τον ΠΑΟΚ, που κατέχει ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης!

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την Κροατία, όμως η ήττα με 1-0 από τη Ριέκα, αφήνει τα πάντα ανοιχτά, για τη ρεβάνς στην Τούμπα.

Μπορεί το αποτέλεσμα να μην ήταν το επιθυμητό, όμως σίγουρα το ματς είχε ιστορική αξία για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο Σέρβος εξτρέμ ήρθε στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2020 και έκτοτε, η Τούμπα έγινε το… σπίτι του. Έχει αγαπήσει και αγαπηθεί όσο λίγοι από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και μέσα σε αυτό το διάστημα, έχει μετατραπεί σε έναν εκ των ηγετών της ομάδας του Λουτσέσκου.

Γιατί, όμως, το παιχνίδι στην Κροατία ήταν ξεχωριστό; Διότι, αποτέλεσε το ματς υπ’ αριθμόν 56 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τον Ζίβκοβιτς, φορώντας την «ασπρόμαυρη» φανέλα!

Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό αριθμό και όπως είναι λογικό, βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, με τους παίκτες που έχουν τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές, στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Ζίβκοβιτς, πλέον, έφτασε στο Νο. 2 τον Αντελίνο Βιεϊρίνια, με 56 συμμετοχές, και βάζει «πλώρη» για την πρωτιά!

Εκεί, βρίσκεται ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης, που έχει αγωνιστεί σε 60 ευρωπαϊκά ματς με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Όπως είναι λογικό, ο Ζίβκοβιτς έχει «χρυσή» ευκαιρία για να κάνει δική του την πρώτη θέση, ακόμα και τη φετινή σεζόν, με δεδομένο πως ο ΠΑΟΚ, ακόμα και σε περίπτωση αποκλεισμού από τη Ριέκα, θα βρεθεί στη League Phase του Conference League.

Ο 29χρονος Σέρβος, από τη στιγμή που φόρεσε τα «ασπρόμαυρα», έχει πραγματοποιήσει 235 συμμετοχές και μετρά 59 γκολ και 48 ασίστ.

