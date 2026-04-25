Ο ΟΦΗ τα κατάφερε! Κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, μετά από 39 ολόκληρα χρόνια και έβαλε «τέλος» στην αναμονή των επαρχιακών ομάδων!

Όλη η Κρήτη πανηγυρίζει! Ο ΟΦΗ κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία του το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Σε έναν τελικό που τα είχε όλα! Ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα, αλλά η ομάδα του Χρήστου Κόντη μπόρεσε να κάνει την ανατροπή.

Όλα έδειχναν πως θα έπαιρνε το τρόπαιο στην κανονική διάρκεια, αλλά ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στις καθυστερήσεις έκανε το 2-2. Τελικά, το πέναλτι του Άαρον Λέγια Ισέκα ήταν αυτό που έκρινε τον μεγάλο τελικό.

Για το πρώτο τρόπαιο του ΟΦΗ από το 1988 και έπειτα! Την ίδια ώρα, αυτή ήταν και η πρώτη φορά, μετά από -σχεδόν- μία 20ετία που μία επαρχιακή ομάδα «χαμογελάει» στην Ελλάδα!

Πριν τον ΟΦΗ;

Από μόνη της η συμμετοχή στον τελικό είναι μία μεγάλη επιτυχία για τις επαρχιακές ομάδες. Πόσω μάλλον, όταν αυτό «συνδυαστεί» και με την κατάκτηση.

Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια, μπορεί να είχαμε μερικές παρουσίες στο «μεγάλο ραντεβού», αλλά καμία δεν είχε και το τρόπαιο στο τέλος.

Η τελευταία ομάδα που τα είχε καταφέρει ήταν η ΑΕΛ το 2007! Τότε, η ομάδα της Λάρισας είχε καταφέρει να κερδίσει το Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Από τότε καμία άλλη επαρχιακή ομάδα, ακόμα και να είχε φτάσει στον τελικό, δεν είχε μπορέσει να «χαμογελάσει» στο τέλος. Ποιοι σύλλογοι είχαν προσπαθήσει να βάλουν «τέλος» στην αναμονή;

Ο Αστέρας Τρίπολης το 2013, η Ξάνθη το 2015 και ο ΟΦΗ το 2025! Ωστόσο, κανένα κλαμπ δεν μπόρεσε να επαναλάβει ό,τι και η ΑΕΛ, μέχρι που ήρθαν οι Κρητικοί και ο τελικός του Πανθεσσαλικού.