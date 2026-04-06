Κι όμως, μία μικρή «κίνηση» του Τζέιμς Πενράις ήταν ικανή, ώστε να «αλλάξει» το Ολυμπιακός – ΑΕΚ (05/04, 0-1)!

Η ΑΕΚ έφυγε με ένα μεγάλο «διπλό» από το Γ. Καραϊσκάκης, για την 1η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League. Η «Ένωση» κέρδισε με 1-0 (05/04) τον Ολυμπιακό, χάρη σε τέρμα του Αμπουμπακαρί Κοϊτά και «ξέφυγε» στο +5 από τους «διώκτες» της στη βαθμολογία.

Ωστόσο, όλα θα μπορούσαν να είχαν «αλλάξει». Το πώς; Αν ο Τζέιμς Πενράις είχε λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο στα… χασομέρια.

Τι ακριβώς εννοούμε; Αρκεί να δούμε μία απ’ τις τελευταίες φάσεις του ματς. Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό και στις καθυστερήσεις μπόρεσε να κάνει το 1-1.

Όμως, μετά από χρήση του VAR το γκολ δεν μέτρησε, καθώς θεωρήθηκε ότι ο Λορέντσο Πιρόλα ήταν σε θέση οφσάιντ και «εμπόδιζε» τον Θωμά Στρακόσια.

Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν «γραφτεί» διαφορετικά, αν ο Τζέιμς Πενράις είχε «ξεχαστεί».

Στην αρχή της φάσης ο Σκωτσέζος μπακ είχε μείνει πιο… πίσω, αφού είχε σηκωθεί στον αέρα για να διεκδικήσει την μπάλα με τον Λορέντσο Πιρόλα. Όταν προσγειώθηκε στο έδαφος και είδε την μπάλα στον Γιουσούφ Γιαζίτσι έκανε ένα μικρό σπριντ που τελικά έκανε τη διαφορά.

Κι αυτό, γιατί «ανέβασε» την αμυντική γραμμή της ΑΕΚ και «έβγαλε» οφσάιντ τον Ιταλό ποδοσφαιριστή. Μπορεί ο παίκτης του Ολυμπιακού να μην ακούμπησε την μπάλα, αλλά διαιτητής και VAR θεώρησαν πως ήταν στο οπτικό πεδίο του Θωμά Στρακόσια.

Με τον Τζέιμς Πενράις να κάνει μία «κίνηση», που στο τέλος ήταν «χρυσάφι» για την ομάδα του.