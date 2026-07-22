Λίγες ώρες πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν για τον Παναθηναϊκό, ο Νίστρουπ ανακοίνωσε την 6άδα των αρχηγών με τον Στέφαν Ντε Φράι πρώτο επιλαχόντα. Ποιο το κοινό του με τον τελευταίο ξένο αρχηγό;

Στον Παναθηναϊκό μετράνε αντίστροφα για την επίσημη εκκίνηση της σεζόν 2026-27 καθώς το βράδυ της Πέμπτης (23/7), οι πράσινοι ρίχνονται στην μάχη των προκριματικών κόντρα στην Πάξι για τον δεύτερο γύρο του Conference League.

Στο «τριφύλλι» έχουν θέσει πιο ψηλά τον πήχη σε σχέση με την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ωστόσο για να επέλθει και η απαραίτητη ηρεμία στις τάξεις της ομάδας, το σενάριο της εξασφάλισης μιας θέσης στους ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης θεωρείται… μονόδρομος.

Παραμονές λοιπόν του ταξιδιού στην Ουγγαρία για τον πρώτο αγώνα απέναντι στην back to back Κυπελλούχο της χώρας (2024, 2025) και αμέσως μετά την τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους όπως επέλεξε να κάνει ο Νίστρουπ, ανακοινώθηκαν στους παίκτες οι επιλογές του προπονητικού σταφ με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης, αναφορικά με τους αρχηγούς της νέας σεζόν.

Με τον Τάσο Μπακασέτα να θεωρείται ξένο σώμα αφού δεν ακολούθησε καν την προετοιμασία της ομάδας, ήταν δεδομένο πως θα ερχόταν και η αλλαγή σκυτάλης με τον Στέφαν Ντε Φράι να επιλέγεται ως πρώτη επιλογή. Ο Ολλανδός έμπειρος κεντρικός αμυντικός με τις πολύ σημαντικές παραστάσεις, φάνταζε ούτως ή άλλως ο επικρατέστερος παρότι έχει μονάχα λίγες ημέρες στην ομάδα. Η εμπειρία του ωστόσο από την Ίντερ και το υψηλότερο επίπεδο, μιλά από μόνη της.

Πίσω από εκείνον, επιλέχθηκε ο Νταβίντε Καλάμπρια. Πρόκεται άλλωστε για τα δύο μεγαλύτερα – βάσει παραστάσεων – ονόματα της ομάδας. Συμπληρωματικά το όνομά τους άκουσαν και οι Τσέριν, Ίνγκασον που θα χάσει όλη τη σεζόν, Τσιριβέγια και Κάτρης.

Με την επιλογή Ντε Φράι στην μετά Μπακασέτα εποχή, αυτόματα ο Παναθηναϊκός γυρίζει και σε ένα φαινόμενο όχι και τόσο σύνηθες. Σπάνιο βασικά θα έλεγε κανείς.

Για να βρει κανείς την τελευταία φορά που πρώτη επιλογή του προπονητικού επιτελείου ήταν αλλοδαπός ποδοσφαιριστής, δεν πρέπει να γυρίσει και τόσο πίσω. Η κατάσταση έμοιαζε αντίστοιχη το καλοκαίρι του 2023 με τον επί έξι χρόνια αρχηγό της ομάδας Δημήτρη Κουρμπέλη να μην ανανεώνει το συμβόλαιό του με τους «πράσινους» για να μετακομίσει στην Τράμπζονσπορ. Το χρίσμα λοιπόν έδωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στα τέλη του Ιούλη, στον Μπαρτ Σένκεφελντ, με τους Ζέκα και Ιωαννίδη να ακολουθούν στην ιεραρχία.

Λίγο πριν την πρωτοχρονιά βέβαια, ήρθε η απομάκρυνση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς από τον πάγκο της ομάδας με απόφαση Αλαφούζου και αυτόματα η υποχώρηση του Ολλανδού στόπερ στο ροτέισον των σέντερ μπακ.

Αυτό σημαίνει ότι οι δύο τελευταίοι ξένοι αρχηγοί του Παναθηναϊκού, κατ’ επιλογήν προπονητική και διοίκησης, ήταν Ολλανδοί.

Από εκεί και πέρα και λαμβάνοντας τον Κάρλος Ζέκα ως Έλληνα αφού είχε και το δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ελλάδος όπερ και εγένετο, δεν υπάρχει πρώτη επιλογή ξένου αρχηγού στον Παναθηναϊκό αν και κατά τη διαρκεια τη σεζόν, το περιβραχιόνιο φόρεσαν εμβληματικές μορφές του «τριφυλλιού» για τον 21ο αιώνα όπως ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο Τζιμπριλ Σισέ, ο Γιόσου Σαριέγκι και ο Μάριο Γκαλίνοβιτς.