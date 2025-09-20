Η ΑΕΚ είχε ένα αρκετά «ζωηρό» μεταγραφικό παζάρι. Ωστόσο, εκτός από τις σπουδαίες αποκτήσεις ποδοσφαιριστών, μπόρεσε να κάνει και μία πιο «αθόρυβη», που έχει αρχίσει και «λάμπει»!

Η ΑΕΚ ήταν μία από τις ομάδες, που είχαν «δυνατή παρουσία» στο μεταγραφικό παζάρι.

Άλλωστε, αρκετοί ήταν οι ποδοσφαιριστές, που αποκτήθηκαν με τα πιο «λαμπερά» ονόματα, ανάμεσα σε αυτούς να είναι οι Ζοάο Μάριο και Λούκα Γιόβιτς.

Ωστόσο, η «Ένωση» μπόρεσε να κάνει δικό της ακόμα έναν παίκτη, πιο «αθόρυβα» και -αυτή τη στιγμή- έχει εξαιρετική παρουσία στην Κ19 των «κιτρινόμαυρων».

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς μπόρεσε να «μπει» για πρώτη φορά στην αποστολή της ΑΕΚ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson!

Από τα τοπικά, στην Ουτρέχη και τώρα ΑΕΚ

Ο Ζώης Καραργύρης είναι ένας18χρονος ποδοσφαιριστής, που αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα, μετά από δύο χρόνια.

Έχοντας αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις με τη φανέλα του Παναργειακού, έκανε ένα ταξίδι στην Ολλανδία, ώστε να «κυνηγήσει» το όνειρό του.

Για αυτόν τον λόγο, πήγε για δοκιμαστικά στην Ουτρέχτη. Έπειτα από μερικές προπονήσεις ήρθε το πράσινο «φως» και ο Ζώης Καραργύρης το 2023 εντάχθηκε στις ακαδημίες των Ολλανδών!

Σύμφωνα με το Transfermarkt, μέσα σε δύο σεζόν κατέγραψε συνολικά 33 συμμετοχές, έχοντας 13 γκολ με τις Κ17, Κ18 και Κ19!

Ωστόσο, το καλοκαίρι πήρε τον… δρόμο της επιστροφής. Η ΑΕΚ τον εμπιστεύτηκε και του έδωσε την ευκαιρία, για ένα νέο ξεκίνημα στην Ελλάδα.

Τα πρώτα του δείγματα είναι πάρα πολύ θετικά. Στη Super League K19 μετράει σε τρεις αναμετρήσεις πέντε γκολ!

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς και ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ρίξει… ματιές σε αυτόν. Κόντρα στο Αιγάλεω (17/09, 0-1) μπορεί να μην αγωνίστηκε, αλλά είδε από τον πάγκο την αναμέτρηση της «Ένωσης».

Και ποιος ξέρει, γιατί το επόμενο διάστημα να μην βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο;

Άλλωστε, οι κανονισμοί του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson βοηθούν, ώστε να κάνει το ντεμπούτο του!