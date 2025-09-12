Ο Βαγγέλης Παυλίδης, από την ημέρα, που «πάτησε» το πόδι του στην Πορτογαλία πετάει «φωτιές». Σκοράρει χωρίς σταματημό και μπόρεσε να «κλέψει» ένα ρεκόρ από τον Ζοάο Μάριο!

Η ΑΕΚ από το… πουθενά μπόρεσε να «κλείσει» στο τέλος των μεταγραφών στη Stoiximan Super League την απόκτηση του Ζοάο Μάριο.

Ο Πορτογάλος μέσος θα έρθει στην Ελλάδα, με τη μορφή δανεισμού από την Μπεσίκτας.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής θα δώσει βοήθειες στην «Ένωση», τόσο στον χώρο του κέντρου, όσο και στα «φτερά» της επίθεσης. Την ίδια ώρα, είναι και ένας παλιός γνώριμος του Μάρκο Νίκολιτς, αφού ήταν μαζί στη Λοκομοτίβ Μόσχας.

O Ζοάο Μάριο είχε και μία ιδιαίτερη «κορυφή» στο Champions League με την Μπενφίκα. Ωστόσο, ο Βαγγέλης Παυλίδης του την «έκλεψε»!

Η ΑΕΚ «κλείδωσε» την απόκτηση του Ζοάο Μάριο: Η συμφωνία με την Μπεσίκτας & το παρελθόν με Νίκολιτς Η ΑΕΚ προχωρά στην ενίσχυση του ρόστερ της, με την απόκτηση του Ζοάο Μάριο. Το deal με την Μπεσίκτας και η συνύπαρξη με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Το «ξεχασμένο» ρεκόρ του Ζοάο Μάριο

Γυρνάμε τον χρόνο πίσω στη σεζόν 2022-23. Η Μπενφίκα, ήταν στα «αστέρια» σε έναν όμιλο, μαζί με τις Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους και Μακάμπι Χάιφα.

Πολλοί θα έλεγαν πως δεν θα μπορούσε να περάσει στην επόμενη φάση. Ωστόσο, όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά το έκανε και με… στυλ!

«Κλείδωσε» την πρόκριση με τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες, παίρνοντας την 1η θέση! Το «ταξίδι» της «έσβησε» στα προημιτελικά, καθώς αν και πέρασε το «εμπόδιο» της Κλαμπ Μπριζ στους «16», η Ίντερ την «πέταξε» εκτός!

Πρωταγωνιστής της ήταν ο Ζοάο Μάριο. Πώς να μην ήταν άλλωστε; Σε 10 αναμετρήσεις μέτρησε έξι γκολ και δύο ασίστ!

Με αυτόν τον τρόπο, έγινε ο ποδοσφαιριστής των «αετών της Λισαβόνας», με τις περισσότερες συμμετοχές σε γκολ σε μία σεζόν στο Champions League!

Ωστόσο, η πρωτιά του «κράτησε», μέχρι την αγωνιστική χρονιά! Ποιος του την «έκλεψε»; Ο Βαγγέλης Παυλίδης!

Ο Έλληνας επιθετικός πετούσε «φωτιές» στα… αστέρια! Highlight φυσικά ήταν το χατ-τρικ, απέναντι στην Μπαρτσελόνα (21/01, 4-5). Το… κοντέρ σταμάτησε στα επτά γκολ και στις τρεις ασίστ, στην πορεία της Μπενφίκα, μέχρι τους «16» του τουρνουά και έγραψε ιστορία!

Κι όμως, ο Ζοάο Μάριο είδε το ρεκόρ του να «χάνεται» από έναν ποδοσφαιριστή, που είναι κάτι παραπάνω από γνωστός στην Ελλάδα!