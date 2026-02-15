Ο Βισέντε Ταμπόρδα έχει έναν ιδιαίτερο λόγο, για να «ψάχνει» λίγο παραπάνω το γκολ απέναντι στην ΑΕΛ (15/02, 21:00).

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το «κυνήγι» του Λεβαδειακού στη Stoiximan Super League. Η νέα του «αποστολή» είναι στη Λεωφόρο απέναντι στην ΑΕΛ (15/02, 21:00), για την 21η «στροφή» της διοργάνωσης.

Σε μια αναμέτρηση, που ένας παίκτης του έχει έναν ιδιαίτερο λόγο, να «κυνηγάει» και το γκολ.

Ο λόγος για τον Βισέντε Ταμπόρδα, που είναι υποψήφιος να ξεκινήσει και στο βασικό σχήμα. Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός τον τελευταίο καιρό είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

Θέλει να βρει ξανά δίχτυα, για ένα σερί που κανείς παίκτης των «πρασίνων» δεν είχε ξανά τη φερόμενη σεζόν!

Πώς ο Βισέντε Ταμπόρδα γύρισε τον «διακόπτη» στον Παναθηναϊκό! Το εντυπωσιακό στατιστικό του Βισέντε Ταμπόρδα, που βρίσκει γκολ σχεδόν ανά ένα παιχνίδι που αγωνίζεται!

Ένα σερί που κανείς δεν έχει «ξαναδεί» τη φετινή σεζόν

Ο πρώην παίκτης της Πλατένσε πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής στα τελευταία δύο ματς της Stoiximan Super League. Απέναντι στην Κηφισιά (01/02, 3-0) μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 79ο λεπτό.

Δεν πέρασε πολλή ώρα και μπόρεσε να σκοράρει, για να διαμορφώσει το τελικό σκορ. Η επόμενη «μάχη» του Παναθηναϊκού ήταν στην έδρα του Ολυμπιακού (08/02, 0-1), για το ντέρμπι «αιωνίων».

Ποιος ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές; Ο Βισέντε Ταμπόρδα, καθώς στο 7ο λεπτό, με μία ωραία ενέργεια μπόρεσε να κάνει το 0-1!

Σκορ, που δεν άλλαξε, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης και έδωσε ένα σπουδαίο «τρίποντο» στην ομάδα του.

Τι θέλει ο ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού»; Να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για τρίτη συνεχόμενη αναμέτρηση για το πρωτάθλημα.

Αν τα καταφέρει θα γίνει ο πρώτος «πράσινος», που καταφέρνει τη φετινή σεζόν! Κι όμως, ούτε μία φορά δεν έχουμε μία τέτοια επίδοση από κάποιον παίκτη της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ!

Με τον Βισέντε Ταμπόρδα, να είναι μία… ανάσα από το να τα καταφέρει.