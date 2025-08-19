Ο Πανσερραϊκός ταξιδεύει στην Αθήνα, για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League, αλλά δεν θα έχει στον πάγκο τον προπονητή του.

Ο Πανσερραϊκός ξεκίνησε τη νέα σεζόν με σοβαρό… στραβοπάτημα, αφού στον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, δέχθηκε τον αποκλεισμό από την Καβάλα.

Πώς διαμορφώνεται η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson Πέντε ομάδες ακόμα «σφράγισαν» το εισιτήριό τους, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Έτσι, η ομάδα από τις Σέρρες έγινε η μοναδική της Stoiximan Super League που δεν θα συμμετάσχει στη League Phase, που θα υπάρχει από τη φετινή σεζόν στη διοργάνωση.

Τα θέματα που αντιμετωπίζει ο Πανσερραϊκός, ιδίως στον τομέα του σκοραρίσματος, φαίνεται πως επηρέσαν και τον προπονητή του συλλόγου, Κριστιάν Μπάτσι, ο οποίος είχε σοβαρά παράπονα από τους παίκτες του, καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Μάλιστα, στο δεύτερο ημίχρονο, ζήτησε πέναλτι για την ομάδα του και ήρθε σε λεκτική διαμάχη με τον τέταρτο διαιτητή. Μία κίνηση που οδήγησε τελικά στην αποβολή του με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Αυτό, φυσικά, θα έχει ως αποτέλεσμα ο Μπάτσι να μην βρεθεί στον πάγκο των Σερραίων, στην πρεμιέρα της ομάδας του στο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, στην Opap Arena.