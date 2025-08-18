«Νιώθω ντροπή» δήλωσε ο Νεϊμάρ μετά την βαρύτερη ήττα της καριέρα του, την οποία δεν μπόρεσε να διαχειριστεί.

Πολύ βαριά πήρε ο Νεϊμάρ τον εντός έδρας διασυρμό της Σάντος από τη Βάσκο Ντα Γκάμα το βράδυ της Κυριακής. Μία επετειακή βραδιά μάλιστα για τον ίδιο αφού συμπλήρωσε 250 παιχνίδια με την ομάδα και βραβεύτηκε γι’ αυτό. Παρόλα αυτά η κατάληξη ήταν τραγική και ο ίδιος ξέσπασε σε λυγμούς μετά την βαριά και ασήκωτη ήττα.

Το Εστάνιο Βίλα Μπελμίρο γέμισε για το ντέρμπι, κανείς όμως δεν περίμενε αυτό που ακολούθησε. Η νύχτα κύλησε εφιαλτικά. Και αυτό δεν το άντεξε ο Νεϊμάρ που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Δάκρυα ντροπής όπως δήλωσε ο ίδιος κάποια ώρα αργότερα.

Ο άλλοτε σταρ της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν, με το σφύριγμα της λήξης κάθισε στο χορτάρι δίχως να μπορεί να συνηδειτοποιήσει αυτό που μόλις είχε ζήσει.

«Ήμασταν τόσο χάλια. Ήταν ντροπή. Οι οπαδοί έχουν το δικαίωμα να βρίζουν και να προσβάλλουν κόσμο σήμερα. Είναι αποδεκτό. Ντρέπομαι. Δεν είχα ξαναζήσει κάτι τέτοιο στη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αφού προσπάθησαν μάταια να τον τονώσουν ψυχολογικά οι συμπαίκτες του, ο Νεϊμάρ βρήκε παρηγοριά στην αγκαλιά του αντίπαλου προπονητή. Ο Φερνάντο Ντινίζ ήταν εκεί να τον στηρίξει σε μία πολύ όμορφη στιγμή για το ίδιο το σπορ.

Neymar left the pitch in tears after Santos suffered a 6-0 humiliation to Fernando Diniz’s Vasco da Gama.



This was the biggest defeat in his career. pic.twitter.com/i2aDUOXqfN — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) August 17, 2025

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Neymar Jr: "We were so sh*t. It was a disgrace. The fans have the right to curse and insult people today. It's acceptable. I feel ashamed. I had never experienced anything like this in my life." pic.twitter.com/crDGNKBysa — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 18, 2025

Αυτή ήταν η βαρύτερη ήττα που έχει γνωρίσει ο Νεϊμάρ σε ολόκληρη την καριέρα του. Στιγμές που σίγουρα θα θέλει να ξεχάσει γρήγορα.