Πολύ βαριά πήρε ο Νεϊμάρ τον εντός έδρας διασυρμό της Σάντος από τη Βάσκο Ντα Γκάμα το βράδυ της Κυριακής. Μία επετειακή βραδιά μάλιστα για τον ίδιο αφού συμπλήρωσε 250 παιχνίδια με την ομάδα και βραβεύτηκε γι’ αυτό. Παρόλα αυτά η κατάληξη ήταν τραγική και ο ίδιος ξέσπασε σε λυγμούς μετά την βαριά και ασήκωτη ήττα.
Το Εστάνιο Βίλα Μπελμίρο γέμισε για το ντέρμπι, κανείς όμως δεν περίμενε αυτό που ακολούθησε. Η νύχτα κύλησε εφιαλτικά. Και αυτό δεν το άντεξε ο Νεϊμάρ που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Δάκρυα ντροπής όπως δήλωσε ο ίδιος κάποια ώρα αργότερα.
Ο άλλοτε σταρ της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν, με το σφύριγμα της λήξης κάθισε στο χορτάρι δίχως να μπορεί να συνηδειτοποιήσει αυτό που μόλις είχε ζήσει.
«Ήμασταν τόσο χάλια. Ήταν ντροπή. Οι οπαδοί έχουν το δικαίωμα να βρίζουν και να προσβάλλουν κόσμο σήμερα. Είναι αποδεκτό. Ντρέπομαι. Δεν είχα ξαναζήσει κάτι τέτοιο στη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αφού προσπάθησαν μάταια να τον τονώσουν ψυχολογικά οι συμπαίκτες του, ο Νεϊμάρ βρήκε παρηγοριά στην αγκαλιά του αντίπαλου προπονητή. Ο Φερνάντο Ντινίζ ήταν εκεί να τον στηρίξει σε μία πολύ όμορφη στιγμή για το ίδιο το σπορ.
Αυτή ήταν η βαρύτερη ήττα που έχει γνωρίσει ο Νεϊμάρ σε ολόκληρη την καριέρα του. Στιγμές που σίγουρα θα θέλει να ξεχάσει γρήγορα.