Αρκετό… δράμα επεφύλασσαν οι προκριματικοί αγώνες της Τρίτης (19/08), για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.
Από τους πέντε αγώνες που διεξήχθησαν, οι τρεις κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, ενώ μόνο ο Βόλος κατάφερε να πάρει «καθαρή» νίκη, επικρατώντας με 4-0, απέναντι στον «αποδεκατισμένο» ΠΑΣ Γιάννινα, που είχε μόλις 12 ποδοσφαιριστές στην αποστολή του.
Πέρα από τον σύλλογο της Μαγνησίας, το εισιτήριο για τη League Phase πήρε και η Λάρισα, που κέρδισε την Καλαμάτα εκτός έδρας, με 1-2.
Από εκεί και πέρα, η «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι έβγαλε τρεις νικητές. Η Κηφισιά, το Αιγάλεω και η Καβάλα χαμογέλασαν απέναντι σε Αναγέννηση Καρδίτσας, Παναργειακό και Πανσερραϊκό, αντίστοιχα, μετά από το 1-1, στο οποίο ολοκληρώθηκαν και οι τρεις αναμετρήσεις.
Δείτε αναλυτικά, πώς έχει σχηματιστεί μέχρι στιγμής, η League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson:
Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
Άρης
Αστέρας Τρίπολης AKTOR
Ατρόμητος
ΟΦΗ
Ηλιούπολη
Λεβαδειακός
Παναιτωλικός
Λάρισα
Κηφισιά
Αιγάλεω
Βόλος
Καβάλα
Πλέον, απομένουν τέσσερις ομάδες, για να πάρει την τελική της μορφή. Αυτές θα προκύψουν από τα ζευγάρια, που θα αγωνιστούν την Τετάρτη (20/08) και είναι τα εξής:
17:00 Καμπανιακός – Athens Kallithea
17:00 Πανιώνιος – Ηρακλής
17:00 Κισσαμικός – Μαρκό
17:15 Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης