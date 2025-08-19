Πέντε ομάδες ακόμα «σφράγισαν» το εισιτήριό τους, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Αρκετό… δράμα επεφύλασσαν οι προκριματικοί αγώνες της Τρίτης (19/08), για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Από τους πέντε αγώνες που διεξήχθησαν, οι τρεις κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, ενώ μόνο ο Βόλος κατάφερε να πάρει «καθαρή» νίκη, επικρατώντας με 4-0, απέναντι στον «αποδεκατισμένο» ΠΑΣ Γιάννινα, που είχε μόλις 12 ποδοσφαιριστές στην αποστολή του.

Πέρα από τον σύλλογο της Μαγνησίας, το εισιτήριο για τη League Phase πήρε και η Λάρισα, που κέρδισε την Καλαμάτα εκτός έδρας, με 1-2.

Από εκεί και πέρα, η «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι έβγαλε τρεις νικητές. Η Κηφισιά, το Αιγάλεω και η Καβάλα χαμογέλασαν απέναντι σε Αναγέννηση Καρδίτσας, Παναργειακό και Πανσερραϊκό, αντίστοιχα, μετά από το 1-1, στο οποίο ολοκληρώθηκαν και οι τρεις αναμετρήσεις.

Δείτε αναλυτικά, πώς έχει σχηματιστεί μέχρι στιγμής, η League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson:

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

Άρης

Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Ατρόμητος

ΟΦΗ

Ηλιούπολη

Λεβαδειακός

Παναιτωλικός

Λάρισα

Κηφισιά

Αιγάλεω

Βόλος

Καβάλα

Πλέον, απομένουν τέσσερις ομάδες, για να πάρει την τελική της μορφή. Αυτές θα προκύψουν από τα ζευγάρια, που θα αγωνιστούν την Τετάρτη (20/08) και είναι τα εξής:

17:00 Καμπανιακός – Athens Kallithea

17:00 Πανιώνιος – Ηρακλής

17:00 Κισσαμικός – Μαρκό

17:15 Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης