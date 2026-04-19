Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το «σύνθημα» για τον Ολυμπιακό, εν όψει της δύσκολης συνέχειας, μετά την τεράστια νίκη στη Λεωφόρο.

Ο Ολυμπιακός πήρε μία σπουδαία, αλλά και ιστορική νίκη στη Λεωφόρο, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού (19/04, 0-2), στη 2η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League, στο τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» που διεξάγεται στην ιστορική έδρα των «πρασίνων».

Ο Ζέλσον Μαρτίνς και ο Ροντινέι έτυχαν τα μοναδικά γκολ της αναμέτρησης και κράτησαν τους Πειραιώτες στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στις δηλώσεις του στην Cosmote TV, στάθηκε στην υποχρέωση που είχε η ομάδα του να κερδίσει, έπειτα από τη νίκη της «Ένωσης» επί του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, όμως, ο Βάσκος τεχνικός θέλησε να δώσει το «σύνθημα» και για τη συνέχεια, τονίζοντας πως τώρα πρέπει να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για το πού κρίθηκε το παιχνίδι: «Νομίζω πως στο πρώτο μέρος και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους, όμως εμείς καταφέραμε να βάλουμε πρώτοι γκολ. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό σημείο του παιχνιδιού.

Εμείς μετατρέψαμε τις ευκαιρίες μας σε γκολ. Το ότι βάλαμε το δεύτερο γκολ πριν από τη λήξη του πρώτου μέρους μάς έδωσε την ηρεμία για να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος του ματς με ασφάλεια. Αυτά καθόρισαν την έκβαση της αναμέτρησης».

Για το αν λειτουργεί αυτή η νίκη ως μία απάντηση για τη συνέχεια: «Αυτό ήταν το ζητούμενο σήμερα. Αυτό θέλαμε. Όταν είδαμε τη νίκη της ΑΕΚ πριν από το δικό μας παιχνίδι, γνωρίζαμε ότι υπάρχει υποχρέωση να κερδίσουμε.

Όπως το γνωρίζουμε πάντα φυσικά, αλλά σήμερα ήταν ένας μονόδρομος. Μένουν τέσσερα ματς, έχουμε κάποια διαφορά πόντων, όμως υπάρχει το περιθώριο».

Για το εάν μπορεί να κάνει το απόλυτο μέχρι το τέλος, όπως έκανε και σε αντίστοιχη περίσταση στο Champions League: «Ο Ολυμπιακός έτσι ήταν πάντα. Ο Ολυμπιακός ήταν μία ομάδα που στις στιγμές που χρειάζονταν δείχνει την κλάση του, δείχνει τις δυνατότητες του, δείχνει τη δύναμή του.

Αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Τουλάχιστον ό,τι περνάει από το χέρι μας να το κάνουμε. Για τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι».