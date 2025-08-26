Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Χρήστο Ζαφείρη με ένα βίντεο-έπος, ενώ την ίδια ώρα έγινε γνωστό, πότε «μετακομίζει» στη Θεσσαλονίκη!

H μεγάλη βόμβα «έσκασε»! Ο Χρήστος Ζαφείρης επιστρέφει στην Ελλάδα, καθώς η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ πήρε και επίσημη μορφή!

Οι Θεσσαλονικείς για να «ζεστάνουν» τον κόσμο τους έφτιαξαν ένα επικό βίντεο, με «πρωταγωνιστή» τον Χρήστο Ζαφείρη και τον… Ζαφείρη Μελά.

Την ίδια ώρα, γνωστό έγινε και το πότε θα γίνει μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να φέρει από αυτήν την περίοδο τον Έλληνα χαφ στη συμπρωτεύουσα, αλλά όλα δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει.

Στην επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του, έγινε γνωστό πως θα παραμείνει δανεικός στη Σλάβια Πράγας, μέχρι και την τελευταία ημέρα του 2025.

Από εκεί και πέρα, οι ομάδες έδωσαν τα χέρια, για ένα ποσό ρεκόρ, για τον ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα βγάλει από τα ταμεία του 12.000.000, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Σλάβια Πράγας!

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο για τρία χρόνια. Δηλαδή, θα είναι «δεμένος», μέχρι τον Δεκέμβριο του 2029.

⚪️⚫️ PAOK are prepared to welcome 22 year old Chrīstos Zafeirīs for medical and signing.



€10m plus €2m add-ons deal from Slavia Prague, most expensive transfer in Greece for last 25 years.



He’ll go back on loan to Slavia till January, so he plays group stages UCL at the club. pic.twitter.com/6mMC1yejn8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη από την Σλάβια Πράγας. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 31.12.2029, θα παραμείνει δανεικός στην Σλάβια για τους επόμενους μήνες και θα ενταχθεί στην ομάδα μας στις 02.01.2026.

Ο Χρήστος Ζαφείρης γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2003 στην Αθήνα. Σε ηλικία 10 ετών μετακόμισε στη Νορβηγία και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες των Φορνέμπου, Λίλεστρεμ, Φέλαμαρ και Βαλερένγκα.

Το επαγγελματικό του ντεμπούτο ήρθε το 2020 με τη Γκρόρουντ, όπου σε δύο σεζόν κατέγραψε συνολικά 50 συμμετοχές, τρία γκολ και πέντε ασίστ, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο του. Τον Αύγουστο του 2021 αποκτήθηκε από τη Χάαγκεσουντ, όπου συνέχισε την εξέλιξή του καταγράφοντας 32 συμμετοχές, πέντε γκολ και πέντε ασίστ.

Τον Ιανουάριο του 2023, έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του υπογράφοντας στη Σλάβια Πράγας. Στην τσεχική ομάδα μέτρησε 105 συμμετοχές, 13 γκολ και 12 ασίστ, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-25 και του κυπέλλου τη σεζόν 2022-23.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Ζαφείρης έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές της Νορβηγίας, ενώ είχε φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Παίδων Κ16 της Ελλάδας. Το 2024, πήρε την οριστική απόφαση να εκπροσωπήσει την Εθνική μας, πραγματοποιώντας το επίσημο ντεμπούτο του στις 7 Σεπτεμβρίου 2024, στην αναμέτρηση του Nations League κόντρα στη Φινλανδία».