Ο Χρήστος Ζαφείρης «πάτησε» Ελλάδα και δέχτηκε την καθολική αποθέωση απ’ τους φίλους του ΠΑΟΚ, στο αεροδρόμιο, Μακεδονία!

Ο Χρήστος Ζαφείρης «πάτησε» Ελλάδα, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως δεν θα ενισχύσει από τώρα την ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς η Σλάβια Πράγας θέλει να τον έχει για τη League Phase του Champions League.

Επομένως, με τα -μέχρι στιγμής- δεδομένα θα συνεχίσει την καριέρα του, μέχρι τον Ιανουάριο στην Τσεχία.

Οι φίλοι του «Δικέφαλου του Βορρά» ετοίμασαν ένα ξέφρενο πάρτι από πολύ νωρίς στο αεροδρόμιο, Μακεδονία. Αρκετοί οπαδοί του ΠΑΟΚ δήλωσαν «παρών» φωνάζοντας συνθήματα «φτιάχνοντας» μία ατμόσφαιρα που «θύμιζε» ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Ο Χρήστος Ζαφείρης, μετά την καθολική αποθέωση που δέχτηκε αποχώρησε, ώστε να «τρέξει» η διαδικασία της μεταγραφής του.

Άλλωστε, δεν θα μείνει για πολύ καιρό στην Ελλάδα, μιας και θα πρέπει να γυρίσει για να είναι στις επίσημες υποχρεώσεις της Σλάβια Πράγας.

Λίγη ώρα, μετά την άφιξή του, ο γνωστός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μάς «ενημέρωσε» για το deal ανέμεσα στις δύο ομάδες.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως η μεταγραφή του θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, συν 2.000.000 ευρώ σε μορφή μπόνους!

Με λίγα λόγια, ο Χρήστος Ζαφείρης θα γίνει η πιο δαπανηρή μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ «ξεπερνώντας» τα 4.000.000 ευρώ, που είχαν δαπανηθεί για τον Ίνγκι Ίνγκασον!

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο:

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να καλωσορίσει τον 22χρονο Χρήστο Ζαφείρη για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφή. Συμφωνία 10 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 εκατομμύρια ευρώ για μπόνους από τη Σλάβια Πράγας, την πιο ακριβή μεταγραφή στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια. Θα επιστρέψει δανεικός στη Σλάβια μέχρι τον Ιανουάριο, οπότε θα παίξει στους ομίλους του Champions League με την ομάδα».

