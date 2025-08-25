Ο Αμπντουλί Μανέ αναμένεται να έρθει στην Αθήνα τις επόμενες ώρες για να «τρέξει» τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Τι έκανε στο τελευταίο ματς της Μιάλμπι;

Ο Ολυμπιακός μπόρεσε να «κλειδώσει» την απόκτηση του Αμπντουλί Μανέ. Ο Γκαμπονέζος μεσοεπιθετικός πραγματοποιεί μία αρκετά καλή σεζόν με τη Μιάλμπι.

Μάλιστα, τις επόμενες ώρες αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα, ώστε να περάσεις τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ωστόσο, ο νεαρός ποδοσφαιριστής -όλα δείχνουν- ότι θα συνεχίσει στη Μιάλμπι, μέχρι το τέλος της Allsvenskan.

Οι Σουηδοί είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και δεν θα ήθελαν με τίποτα να «χάσουν» -αυτή τη στιγμή- τον παίκτη τους.

Είναι ένα από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας του, με την τελευταία του εμφάνιση να «αποδεικνύει» πόσο σημαντικός είναι.

Η εμφάνιση του Μανέ, πριν «πετάξει» για Ελλάδα

Λίγες ώρες πριν «πατήσει» Ελλάδα, ο Αμπντουλί Μανέ έπαιξε στη νίκη της ομάδας του απέναντι στην Γκάις (25/08, 2-0).

Στο 64ο λεπτό ήταν ο άνθρωπος, που έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» και άνοιξε το σκορ του αγώνα!

Μετά από ένα κακό κοντρόλ του Χέρμαν Γιόχανσον πήρε την μπάλα, μέσα στην περιοχή και μετά από μία προσποίηση σούταρε και έκανε το 1-0!

Credits: TT News Agency / Alamy Stock Photo

Για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στο 66ο λεπτό, έπειτα από μία πολύ καλή εμφάνιση. Σύμφωνα με το Sofascore είχε συνολική βαθμολογία 7.8, την τρίτη του αγώνα.

Εκτός από το γκολ είχε 96% ευστοχία στις πάσες (24/25), με μία από αυτές να «ξεκλειδώνει» και την άμυνα της Γκάις.

Την ίδια ώρα, κέρδισε 4/5 μονομαχίες, που έδωσε στο έδαφος, ενώ είχε και μία επιτυχημένη τρίπλα. Κι όλα αυτά, σε 48 επαφές με την μπάλα.

Μία πολύ καλή εμφάνιση, πριν «πετάξει» απ’ τη Σουηδία, για να «τρέξει» τις διαδικασίες για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.