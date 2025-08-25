Άλλη μία μεταγραφική κίνηση με το βλέμμα στραμένο στο μέλλον για τον Ολυμπιακό. Και το όνομα αυτού, Αμπνουλί Μανέ.

Ο Ολυμπιακός έχει ρίξει τα… δίχτυα του με σκοπό να μαζέψει «λαυράκια». Και η «τράτα» του δεν έχει αγκυροβολήσει μονάχα στη Λατινική Αμερική, η οποία έχει συγκεντρώσει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον φέτος. Κάνει βόλτες και στην Ευρώπη, ανηφορίζοντας και στις Βόρειες Θάλασσες. Εκεί όπου βρήκε τον Αμπνουλί Μανέ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν τον νεαρό πολυθεσίτη επιθετικό, προσφέροντάς του πολυετές συμβόλαιο ενώ στη συνέχεια θα τον αφήσουν στην Μίαλμπι της Σουηδίας μέχρι τον Ιανουάριου δανεικό. Άλλη μία κίνηση που φανερώνει την ξεκάθαρη πρόθεση και στρατηγική των ανθρώπων που «τρέχουν» την ομάδα του Λιμανιού.

Στόχευση σε prospects, ταλέντα που έχουν τραβήξει τα βλέμματα και αν έχουν ανάλογη εξέλιξη μπορούν να γεμίσουν τα ταμεία της ομάδας με πολύ μεγάλα ποσά. Μέχρι τότε, ο Ολυμπιακός μπορεί να επωφεληθεί των δυνατοτήτων τους, παρουσιάζοντας ένα ελκυσιτικό και άκρως αποδοτικό σύνολο. Τέτοια περίπτωση αποτελεί δίχως αμφιβολία και αυτή του Αμπντουλί Μανέ.

Ο οσονούπω 21χρονος Αφρικανός εξτρέμ από την Γκάμπια, στην οποία έζησε και μεγάλωσε μέχρι πριν ενάμιση χρόνο, αποτελεί επένδυση για το μέλλον. Οι Πειραιώτες θα πληρώσουν συνολικά στην πρωτοπόρο του σουηδικού πρωταθλήματος για το potential του νεαρού διεθνή ένα ποσό κοντά στα 2 εκατ. ευρώ, με την ελπίδα αυτά να.. αυγατίσουν με τον καιρό και τις εμφανίσεις του.

Ο κατά τας γραφάς αριστερός εξτρέμ ο οποίος όμως κινείται σε όλο το φάσμα της (μεσο)επιθετικής γραμμής, δεν χρειάστηκε περισσότερες από 4 μέρες για να πείσει τον Γενάρη του 2024 την σουηδική ομάδα να τον υπογράψει.

Σταδιακά καθιερώθηκε στο αρχικό σχήμα της Μίαλμπι, η οποία δεν άργησε να καταλάβει πως διαθέτει στις τάξεις της μία… φλέβα χρυσού. Μετά την πρώτη αναγνωριστική σεζόν που άφησε υποσχέσεις με 25 συμμετοχές στο σύνολο (2 γκολ και μία ασίστ), μπήκε… φουριόζος στην τρέχουσα.

Το εξαιρετικό του ξεκίνημα την περασμένη Άνοιξη (τότε αρχίζει η σεζόν στη Σουηδία) με 5 γκολ και μία ασίστ σε έξι παιχνίδια μεταξύ αυτών και ένα χατ τρικ στην Ντέγκεφορς από τη θέση του «10αριού», έφεραν το ενδιαφέρον από το Νησί.

Τις Γουλβς και Μπράιτον, ακολούθησαν οι Μπόρνμουθ και Μπέρνλι που έβαλαν τον φερόμενο ως νέο παίκτη του Ολυμπιακού για τα καλά στα μπλοκάκια τους ενώ για εκείνον, είχε ρωτήσει και η Πόρτσμουθ. Σκάουτερ ομάδων της Premier League επισκέπτονταν τη Σουηδία για να παρακολουθήσουν από κοντά τον Μανέ, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

«Ένα από τα πιο ‘καυτά’ αφρικανικά prospects του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου», είχε γράψει η Mirror πριν από τρεις μήνες περίπου, όταν τοποθετούσε Γουλβς και Μπράιτον στην pole position για την απόκτησή του με ένα ποσό κοντά στα 4,5 εκατ. ευρώ.

Τον περασμένο Μάη μάλιστα, διάφορα δημοσιεύματα από την Αφρική (Affrica Soccer) είχαν εμπλέξει τον Ολυμπιακό από τότε με την περίπτωσή του. Οι Σουηδοί είχαν προβλέψει την εξέλιξη του παίκτη, τοποθετώντας μία ρήτρα απόκτησης της τάξεως των 5 εκατ. λιρών για κάθε επίδοξο μνηστήρα. Το όνομά του, είχε κυκλώσει και η γερμανική Μάιντζ καθώς και η Άντερλεχτ ενώ ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους, είχε γραφτεί και ο ΠΑΟΚ.

Ο Μανέ δεν το… κουνάει από το αρχικό σχήμα της ομάδας του φέτος, έχοντας «γράψει» συνολικά 50 συμμετοχές σε Allsvesnkan και Svesnska Cupen απ’ όταν έγινε κάτοικος Σουηδίας. Τα reports από τη Σκανδηναβία, κάνουν λόγο για έναν ταχυδυναμικό αθλητή με κύριο προσόν του την ταχύτητα αλλά και την καλή αίσθηση του χώρου.