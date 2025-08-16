Ο Ορμπελίν Πινέδα απασχολεί για άλλη μια φορά τα ΜΜΕ στο Μεξικό, τα οποία εστιάζουν στο ενδιαφέρον της Μοντερέι, για τον παίκτη της ΑΕΚ.

Ο Ορμπελίν Πινέδα συνεχίζει να αποτελεί στόχο για ομάδες της πατρίδας του, με τη Μοντερέι να δείχνει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Παρά το γεγονός ότι το περασμένο καλοκαίρι η ΑΕΚ απέρριψε πρόταση από τη από τη μεξικανική ομάδα, εκείνη φέρεται έτοιμη να επιστρέψει με νέα και βελτιωμένη προσφορά, σύμφωνα με όσα αναφέρει το «ABC Deportes».

Ωστόσο, η κατάσταση έχει αλλάξει, καθώς στο συμβόλαιο του Πινέδα με την ΑΕΚ έχει προστεθεί ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για συλλόγους από τη Λατινική Αμερική.

Αυτό σημαίνει ότι η Μοντερέι θα πρέπει να καλύψει αυτή τη ρήτρα αν επιθυμεί πραγματικά να αποκτήσει τον διεθνή χαφ, εφόσον βέβαια ο ίδιος ο παίκτης επιλέξει να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Όπως είναι λογικό, αυτή αποτελεί μία δύσκολη απόφαση για τη Μοντερέι.

Παρά τα δημοσιεύματα που προέκυψαν για πολλοστή φορά, ο Πινέδα φυσικά συνεχίζει να αγωνίζεται κανονικά με τη φανέλα της «Ένωσης». Ο Μάρκο Νίκολιτς μάλιστα, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον Μεξικανό χαφ, για τη διάταξη του ρόμβου που έχει στο μυαλό του.