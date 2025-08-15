Ο Νταμιάν Σιμάνσκι είναι και με τη… βούλα ποδοσφαιριστής της Λέγκια Βαρσοβίας. Τι αναφέρουν στο εξωτερικό για το deal με την ΑΕΚ;

Ο Νταμιάν Σιμάνσκι, μετά από 5.5 χρόνια παρουσίας στην ΑΕΚ είπε «αντίο». Είχε γίνει γνωστό -εδώ και αρκετό καιρό- πως δεν είναι στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Επομένως, έπρεπε να βρεθεί η «χρυσή τομή», ώστε να αποχωρήσει από την «Ένωση».

Η Λέγκια Βαρσοβίας έδωσε τη λύση, καθώς ήθελε να επαναπατρίσει τον Πολωνό χαφ. Και έτσι έγινε, μιας και λίγα λεπτά, μετά το «αντίο» της ΑΕΚ ήρθε η επίσημη ανακοίνωση με τη μεταγραφή του.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής είχε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Άρα, η ομάδα από την πατρίδα του έπρεπε να βγάλει από τα ταμεία της ένα χρηματικό ποσό, ώστε να τον αποκτήσει.

Όπως αναφέρει το «Mercatosphera», η Λέγκια Βαρσοβίας έδωσε στην ΑΕΚ 1.200.000 ευρώ, ώστε να προχωρήσει η μεταγραφή.

Μετά από 190 επίσημες συμμετοχές, 11 γκολ και 12 ασίστ και κατάθεση ψυχής μέσα στο γήπεδο που δεν μπορεί καμιά στατιστική να καταγράψει, από σήμερα ο Ντάμιαν Σιμάνσκι δεν θα φοράει πλέον την φανέλα της ΑΕΚ.

Να υπενθυμίσουμε, πως οι «κιτρινόμαυροι», είχαν αποκτήσει τον Πολωνό μέσο έναντι 1.300.000 ευρώ τον Γενάρη του 2020.

Έκτοτε, πρόλαβε να παίξει σε 190 ματς, έχοντας 11 γκολ και 12 ασίστ, ενώ κατέκτησε και ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Αναλυτικά, το «αντίο» της ΑΕΚ στον Νταμιάν Σιμάνσκι:

«Μετά από 190 επίσημες συμμετοχές, 11 γκολ και 12 ασίστ και κατάθεση ψυχής μέσα στο γήπεδο που δεν μπορεί καμιά στατιστική να καταγράψει, από σήμερα ο Ντάμιαν Σιμάνσκι δεν θα φοράει πλέον την φανέλα της ΑΕΚ. Από τον Ιανουάριο του 2020 πρωταγωνίστησε σε πολύ έντονες στιγμές με την ομάδα μας, φόρεσε το περιβραχιόνιο της, έγινε νταμπλούχος και συνδέθηκε όσο λίγοι ξένοι ποδοσφαιριστές με την ΑΕΚ. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας. Τον ευχαριστούμε για όλα και του ευχόμαστε το καλύτερο για την συνέχεια της καριέρας του. Ο Ντάμιαν θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ!!!»

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «Mercatosphera»:

«Η Λέγκια Βαρσοβίας υπέγραψε τον Πολωνό μέσο Ντάμιαν Σιμάνσκι έναντι 1.200.000 ευρώ. Το συμβόλαιό του έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2029».