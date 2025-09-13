Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό (13/09, 18:00), για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 3/3 στο φετινό πρωτάθλημα, πριν την μεγάλη του επιστροφή στο Champions League.

Οι Πειραιώτες υποδέχονται τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League (13/09, 18:00), λίγο πριν κάνουν πρεμιέρα στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με αντίπαλο την Πάφο, στο Γ. Καραϊσκάκης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του, για το ματς με την ομάδα των Σερρών, τους Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ, Μπότη και Πνευμονίδη, οι οποίος έμειναν εκτός αποστολής.

Αντίθετα, κανονικά συμπεριελήφθησαν οι Ταρέμι, Ποντένσε και Μάνσα.

Ο Βάσκος τεχνικός, σίγουρα, βρίσκεται σε σκέψεις, για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Ο λόγος είναι πως στην 1η αγωνιστική του Champions League, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Τζολάκης, λόγω της κόκκινης κάρτας που αντίκρισε στο τελευταία ευρωπαϊκός ματς των «ερυθρολεύκων», την περασμένη σεζόν, κόντρα στην Μπόντο/Γκλιμτ.

Έτσι, υπάρχει ένας ενδοιασμός, σχετικά με το αν θα ξεκινήσει ο Πασχαλάκης τελικά κάτω από τα δοκάρια, ώστε να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό.

Παρ’ όλα αυτά, το πιθανότερο σενάριο είναι ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει με τον Τζολάκη στην εστία του. Από εκεί και πέρα, η τετράδα στην άμυνα λογικά θα αποτελείται από τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα.

Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται ο Έσε με τον Νασιμέντο, ενώ σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους θα κινείται ο Τσικίνιο.

Πρεμιέρα στη βασική ενδεκάδα αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Στρεφέτσα, που θα βρεθεί στο ένα «φτερό» της επίθεσης, ενώ στο έτερο θα είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Μοναδικός προωθημένος, φυσικά, θα είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.