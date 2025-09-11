Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ο Σίριελ Ντέσερς έχουν καταγράψει μοναδικούς αριθμούς στο Conference League. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το χαρακτηριστικό -από μόνο του- που τους χαρίζει μία ξεχωριστή κορυφή.

Ένα κοινό στοιχείο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και του Σίριελ Ντέσερς, έρχεται να τους κατατάξει στην κορυφή μιας λίστας του Conference League.

Αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πλέον θα είναι αντίπαλοι στην Stoiximan Super League μετά την προσθήκη του Νιγηριανού επιθετικού στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, έχουν καταφέρει να αναδειχθούν ως πρώτοι σκόρερ, στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

«Έμοιαζε με τον καλύτερο στον κόσμο»: Ο Ντέσερς και το… σοκ στον Μουρίνιο! Ο Σίριελ Ντέσερς, στο Europa League της περασμένης σεζόν, είχε τεθεί αντιμέτωπος με τον Ζοσέ Μουρίνιο και, μάλλον, ο Πορτογάλος δεν περίμενε όσα αντίκρισε!

Ωστόσο, δεν είναι αυτό το χαρακτηριστικό που τους χαρίζει μία ξεχωριστή κορυφή. Στις τέσσερις σεζόν από την ημέρα «γέννησης» του Conference League, ο Ελ Κααμπί και ο Ντέσερς αποτελούν τους μοναδικούς παίκτες, που έφτασαν στην συγκεκριμένη πρωτιά, με διψήφιο αριθμό τερμάτων!

Για την ακρίβεια, ο Ντέσερς, όταν αγωνιζόταν με τη Φέγενορντ την πρώτη σεζόν του θεσμού (2021/22), κατάφερε να βρει δίχτυα σε 10 περιπτώσεις. Μάλιστα, η ολλανδική ομάδα, τότε, είχε φτάσει μέχρι τον τελικό, όπου τελικά ηττήθηκε από τη Ρόμα.

Ο επόμενος που έφτασε σε διψήφιο αριθμό, λοιπόν, ήταν ο «killer» του Ολυμπιακού. Ο Ελ Κααμπί σκόραρε 11 φορές, στον δρόμο προς την ιστορική κατάκτηση του Conference League από τους Πειραιώτες, την περίοδο 2023-24.

Μόνο που στην περίπτωση του Μαροκινού, υπάρχει ένας μεγάλος αστερίσκος. Κατάφερε να πετύχει όλα αυτά τα γκολ, από τη νοκ-άουτ φάση και έπειτα, αφού ο Ολυμπιακός έλαβε μέρος στη διοργάνωση, έχοντας ολοκληρώσει τον όμιλό του στο Europa League, ως τρίτος!

Έτσι, οι δύο επιθετικοί κατέχουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση σε αυτόν τον τομέα. Πλέον, μένει να φανεί ποιος ποδοσφαιριστής θα μπορέσει να φτάσει σε ανάλογα επίπεδα μελλοντικά.

Για την ιστορία, το 2022/23 πρώτοι σκόρερ στο Conference League είχαν αναδειχθεί οι Αμντουνί και Καμπράλ, με επτά τέρματα, ενώ το 2024/25 ο Πουλουλού, με 8.