Ο Ολυμπιακός, μετά το «διάλειμμα» για τις εθνικές ομάδες, πρέπει να ανταπεξέλθει σε ένα πρόγραμμα-βουνό.
Πρώτη του «αποστολή» είναι απέναντι στον Πανσερραϊκό (13/09, 18:00), για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Οι «ερυθρόλευκοι» αν και έχουν πολλά νέα πρόσωπα στην αποστολή τους θα έχουν και απουσίες.
Μία εξ αυτών αφορά και τον Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος μπακ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση των Πειραιωτών.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην ρισκάρει, καθώς ακολουθεί η 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παίξει και κόντρα στον Παναθηναϊκό (21/09, 21:00), για την επόμενη «στροφή» του πρωταθλήματος.
Με τα -μέχρι στιγμής- δεδομένα, φαντάζει δύσκολο το γεγονός, ο Ροντινέι να απουσιάσει στο πρώτο ματς των «αστεριών». Ωστόσο, μέρα με τη μέρα θα υπάρξουν νεότερα για την περίπτωσή του.
Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανσερραϊκό:
Πασχαλάκης, Τζολάκης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.