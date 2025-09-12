Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να αγωνιστεί χωρίς τον Ροντινέι κόντρα στον Πανσερραϊκό (12/09, 18:00). Ποιος είναι ο λόγος και πώς έχουν τα δεδομένα για το μας με την Πάφο (17/09, 19:45);

Ο Ολυμπιακός, μετά το «διάλειμμα» για τις εθνικές ομάδες, πρέπει να ανταπεξέλθει σε ένα πρόγραμμα-βουνό.

Πρώτη του «αποστολή» είναι απέναντι στον Πανσερραϊκό (13/09, 18:00), για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» αν και έχουν πολλά νέα πρόσωπα στην αποστολή τους θα έχουν και απουσίες.

Countdown for tomorrow’s match: on ⏳

Focus mode: ON 🔴⚪ pic.twitter.com/HYLjuQhkXo — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 12, 2025

Μία εξ αυτών αφορά και τον Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος μπακ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση των Πειραιωτών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην ρισκάρει, καθώς ακολουθεί η 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παίξει και κόντρα στον Παναθηναϊκό (21/09, 21:00), για την επόμενη «στροφή» του πρωταθλήματος.

Με τα -μέχρι στιγμής- δεδομένα, φαντάζει δύσκολο το γεγονός, ο Ροντινέι να απουσιάσει στο πρώτο ματς των «αστεριών». Ωστόσο, μέρα με τη μέρα θα υπάρξουν νεότερα για την περίπτωσή του.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανσερραϊκό:

Πασχαλάκης, Τζολάκης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.