Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού, αλλά και του ΠΑΟΚ (08//03, 21:00), για τη μεγάλη «μονομαχία» της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ακόμα μία μεγάλη «μονομαχία» της Stoiximan Super League έφτασε στο τέλος της. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (08/03, 21:00) για την 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σε ένα ματς, που… κοιτάζει και η ΑΕΚ, καθώς την αφορά, για να δει αν θα έχει και «συγκάτοικο» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Μεντιλίμπαρ vs Λουτσέσκου σημαίνει… γκολ και μία μόνιμη απουσία! Οι «κόντρες» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Ραζβάν Λουτσέσκου παρουσιάζουν κάποια αρκετά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά!

Κάτω από την εστία θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Δεξιά καια ριστερά στην άμυνα θα παίξουν οι Ροντινέι και Μπρούνο Ονιεμαέτσι, ενώ δίδυμο στα στόπερ θα είναι οι Παναγιώτης Ρέτσος και Λορέντσο Πιρόλα.

Στα χαφ θα παίξουν οι Ντάνι Γκαρθία και Σαντιάγο Έσε, ενώ μπροστά τους θα είναι ο Ντιόγο Νασιμέντο. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Ζέσλον Μαρτίνς, στο άλλο ο Τσικίνιο και στην κορυφή ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο θα είναι οι: Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Κοστίνια, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι.

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από την εστία του. Ο Χόρχε Σάντσες θα είναι δεξιά στην άμυνα και ο Μπάμπα στα αριστερά.

Στα στόπερ θα παίξουν οι Γιάννης Μιχαηλίδης και Τόμας Κεντζιόρα. Το «δίδυμο» στα χαφ θα έχει τους Μαγκομέντ Οζντόεφ και Χρήστο Ζαφείρη, ενώ μπροστά τους θα είναι ο Λούκα Ιβάνουσετς.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα παίξει ο Δημήτρης Χατσίδης, στο άλλο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και στην κορυφή ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μοναστηρλής, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.