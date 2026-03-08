Οι «κόντρες» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Ραζβάν Λουτσέσκου παρουσιάζουν κάποια αρκετά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά!

Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ, ή αλλιώς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εναντίον Ραζβάν Λουτσέσκου!

Το «μενού» της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League έχει ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι στο Γ. Καραϊσκάκης. Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τον «Δικέφαλο του Βορρά» σε ένα ματς με πολύ μεγάλη σημασία, στη «μάχη» που γίνεται για την πρώτη θέση.

Μέχρι στιγμής, στη φετινή σεζόν, σε μία αναμέτρηση για το πρωτάθλημα και άλλη μία για το Κύπελλο, οι Θεσσαλονικείς μετρούν δύο νίκες κόντρα στους Πειραιώτες.

Οι γηπεδούχοι θέλουν να βάλουν «στοπ» σε αυτό το σερί και παράλληλα, να παραμείνουν στην πρώτη θέση, ενώ από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει την τρίτη διαδοχική νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, για να μείνει εκείνος στο «ρετιρέ».

Με αφορμή το μεγάλο ντέρμπι στο Φάληρο, αξίζει να σταθούμε σε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που τραβούν την προσοχή στις «μάχες» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Γκολ και… απουσία ισοπαλίας

Οι δύο προπονητές, από την στιγμή που ο Βάσκος τεχνικός ανέλαβε τα ηνία των Πειραιωτών, έχουν κοντραριστεί σε εννέα παιχνίδια.

Σε αυτά απουσιάζει η ισοπαλία ενώ η «πλάστιγγα» γέρνει ελαφρώς προς τους «ερυθρόλευκους»! Συγκεκριμένα, ο Μεντιλίμπαρ μετρά 5 νίκες, ενώ ο Λουτσέσκου είναι στις 4.

Παράλληλα, στις αναμετρήσεις μεταξύ των ομάδων τους, σημειώνονται συνήθως αρκετά γκολ. Είναι χαρακτηριστικό πως έχουν επιτευχθεί 32 τέρματα σε αυτά τα 9 παιχνίδια!

Κάτι που σημαίνει πως ο μέσος όρος «γράφει» 3.5 γκολ ανά ματς!

Αναλυτικά, τα παιχνίδια ανάμεσα σε Μεντιλίμπαρ και Λουτσέσκου:

18/02/24: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-4, Stoiximan Super League

21/04/24: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1, Stoiximan Super League

12/05/24: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-0, Stoiximan Super League

10/11/24: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3, Stoiximan Super League

23/02/25: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1, Stoiximan Super League

06/04/25: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1, Stoiximan Super League

04/05/25: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 4-2, Stoiximan Super League

05/10/25: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1, Stoiximan Super League

14/01/26: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2, Κύπελλο Ελλάδας Betsson