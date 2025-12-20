Ο Ανδρέας Τεττέη αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τα χρώματα της Κηφισιάς και «λύγισε» κατά τη διάρκεια της αλλαγής του, αλλά και on camera, μετά το ματς με τον Ολυμπιακό (20/02, 1-1).

Η Κηφισιά μπόρεσε να πάρει έναν σημαντικό βαθμό στην έδρα του Ολυμπιακού (20/12, 1-1) για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς, όπου ήταν και το last dance του Ανδρέα Τεττέη, που θα «μετακομίσει» στον Παναθηναϊκό.

Ο Έλληνας επιθετικός έπαιξε για 77’ λεπτά, έχοντας μία αρκετά καλή παρουσία. Λίγο πριν να «μπούμε» στο 80ο λεπτό, ο Σεμπαστιάν Λέτο αποφάσισε να τον κάνει αλλαγή βάζοντας στη θέση του τον Απόστολο Χριστόπουλο.

«Στο μέρος, όπου ξεκίνησαν όλα»: Η ομάδα που «μεγάλωσε» τον Τεττέη στο Ole (video) Στο μέρος, όπου όλα ξεκίνησαν. Στο γήπεδο, όπου έγινε η αρχή. Τότε, ήταν ο μικρός Ανδρέας, τώρα ο Τεττέη, που πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Η πρώτη του ποδοσφαιρική «στέγη» μιλάει στο Ole.gr και μας χαρίζει όμορφες αναμνήσεις!

Όταν ο Ανδρέας Τεττέη κατάλαβε ότι αυτές ήταν οι τελευταίες του στιγμές ως παίκτης της Κηφισιάς δεν άντεξε και «λύγισε» κατά τη διάρκεια της αλλαγής του.

Πήρε μία μεγάλη αγκαλιά τον προπονητή του. Ενώ, όσο ήταν βουρκωμένος, έδινε το χέρι του στους ανθρώπους της Κηφισιάς που ήταν στον πάγκο.

Στο τέλος της αναμέτρησης χαιρέτησε και τους φίλους της ομάδας των Βορείων Προαστίων. Πήγε στο σημείο, όπου ήταν όσοι είδαν από κοντά το ματς και είπε το δικό του «αντίο».

Λίγο αργότερα, έκανε και τις δικές του δηλώσεις στην κάμερα της COSMOTE TV. Ωστόσο, δεν άντεξε ούτε on camera και συγκινήθηκε, όσο μιλούσε για την Κηφισιά, αφήνοντας «ανοιχτό» το ενδεχόμενο να επιστρέψει.

Με τον 24χρονο επιθετικό να «λυγίζει» και να μην καταφέρνει να πει πάρα πολλά πράγματα, στο τελευταίο του «αντίο».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη:

«Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ταξίδι που έφτασε στο τέλος του. Είναι η σειρά μου να προχωρήσω κι εγώ στα δικά μου βήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την Κηφισιά. Μπορεί κάποια στιγμή να επιστρέψω. Δεν σκεφτόμουν να τους βρω αντίπαλος ή κάτι, σκεφτόμουν αυτές τις ημέρες να περάσω όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις τελευταίες στιγμές…».

Credits: Intime

Δείτε στο παρακάτω βίντεο, τη στιγμή της αλλαγής του Ανδρέα Τεττέη: