Ανατροπή στην υπόθεση του Αμπντουλί Μανέ, καθώς ο Ολυμπιακός τελικά δεν θα προχωρήσει στην απόκτησή του.

«Ναυάγησε» η μεταγραφή του Αμπντουλί Μανέ! Αν και ο Ολυμπιακός ήταν έτοιμος για μία ακόμα προσθήκη, με τον παίκτη να φορά τα «ερυθρόλευκα» από τον ερχόμενο Ιανουάριο, τελικά όπως όλα δείχνουν, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν προχωρά.

Παρά το γεγονός πως ο νεαρός εξτρέμ ήρθε στην Αθήνα την Τρίτη (26/08), η μεταγραφή «χάλασε».

Αρχικά, κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων, υπήρξε ένα εύρημα που προκάλεσε ανησυχία στις τάξεις των Πειραιωτών, όσον αφορά το κατά πόσο θα μπορούσε να τον επηρεάσει μακροπρόθεσμα.

Έτσι, καθώς ο Ολυμπιακός θα δεσμευόταν με τον ποδοσφαιριστή με πολυετές συμβόλαιο, κρίθηκε καλύτερο να μην προχωρήσει η συγκεκριμένη μεταγραφή.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκοι» να στρέψουν πλέον αλλού την προσοχή τους, όσον αφορά την ενίσχυση στα «φτερά» της επίθεσης.