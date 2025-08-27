Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μια… ανάσα από την απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα, με τους Βραζιλιάνους να φέρνουν στο «φως» τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Ο Ολυμπιακός, όπως όλα δείχνουν, είναι έτοιμος να προχωρήσει σε ακόμα μία μεταγραφική κίνηση. Αυτή τη φορά, αναμένεται να ενισχύσει την άμυνά του, με την απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ΜΜΕ της Βραζιλίας, οι «ερυθρόλευκοι» είναι σε αρκετά προχωρημένες διαπραγματεύσεις, προκειμένου να κλείσουν και την υπόθεση του 21χρονου κεντρικού αμυντικού.

Μάλιστα, τα Μέσα της χώρας από τη Λατινική Αμερική αποκαλύπτουν και τις λεπτομέρειες του deal. Όπως αναφέρεται, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία μαζί με τα μπόνους μπορεί να φτάσει στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

🇬🇷 Olympiacos perto de acertar a contratação de Gustavo Mancha



O Olympiacos, atual campeão grego, está em negociações avançadas para contratar o zagueiro Gustavo Mancha, de 21 anos, destaque do Fortaleza.



As tratativas envolvem uma proposta de 4,5 milhões de euros fixos, com… pic.twitter.com/H4LP546Meb — CENTRAL DO FORTALEZA (@centraldoleao) August 26, 2025

Ο Γκουστάβο Μάντσα, κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, αγωνίστηκε σε 26 αγώνες, ενώ πλέον, μοιάζει να προβάρει τα «ερυθρόλευκα», περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Υπενθυμίζουμε πως ο Βραζιλιάνος αμυντικός δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Φορταλέζα έως το τέλος του 2026 και βάσει Transfermarkt, κοστολογείται στις 700.000 ευρώ.