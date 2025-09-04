Μετά την ανακοίνωση της ευρωπαϊκής του λίστας, ο ΠΑΟΚ παραχώρησε ως δανεικό στην Τσβόλε τον Σόλα Σορετίρε, ο οποίος άλλωστε είχε παραμείνει εκτός.
Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός αποχώρησε από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, για να αποκτήσει αγωνιστική εμπειρία.
Η διαδικασία, όμως, δεν ήταν και η πιο… ήρεμη. Αντίθετα, ολοκληρώθηκε με δραματικό τρόπο, καθώς ο δανεισμός του Σορετίρε στην Τσβόλε επισημοποιήθηκε μόλις… 54 δευτερόλεπτα πριν το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου!
Στο μεταξύ, οι οπαδοί της Τσβόλε αγωνιούσαν, πιστεύοντας ότι οι ελπίδες για απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή εξανεμίζονταν. Ωστόσο, τα social media της ολλανδικής ομάδας προέβησαν σε μια μυστηριώδη ανάρτηση με μια νέα φανέλα στα αποδυτήρια, υποδηλώνοντας την επικείμενη κίνηση.
Το «θρίλερ», εν τέλει, τελείωσε με επιτυχία για την Τσβόλε, ενώ ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον δανεισμό λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα, προσφέροντας στον Σορετίρε την ευκαιρία να αποδείξει την αξία του στην ολλανδική ομάδα.
«54 δευτερόλεπτα! Στο τελευταίο λεπτό, η Τσβόλε, έκανε την έκπληξη στην μεταγραφική περίοδο. 54 δευτερόλεπτα πριν εκνπεύσει το deadline των μεταγραφών. Τότε έγινε ο Σόλα Σορετίρε παίκτης της Τσβόλε. Ήταν μία μάχη ενάντια στον χρόνο, ειδικά όταν ένα κομβικό σύστημα είχε ξαφνικά μία δυσλειτουργία», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα της «destentor.nl».