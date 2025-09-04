Η αγάπη του Μπράντον Τόμας για τον ΠΑΟΚ δεν θα σβήσει ποτέ! Οι Betarades τον συνάντησαν στη Λεμεσό και εκείνος εκθείασε τον Λουτσέσκου. Τι είπε για το συμβόλαιο που (δεν) πήρε;

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

«Το μωρό μου είναι ΠΑΟΚτσής κι εγώ είμαι ΠΑΟΚτσής και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ…» Ο Μπράντον Τόμας πέρασε μία τριετία στην Θεσσαλονίκη με τον «δικέφαλο» στο στήθος, πρόλαβε όμως κι έζησε στιγμές που θα θυμάται για μια ζωή. Ρίζες που θα τον ακολουθούν – εκείνον και το γένος του – εσαεί.

Χαμογελαστός και ευδιάθετος ως οικοδεσπότης, ο Ισπανός που μιλάει φαρσί τα ελληνικά υποδέχθηκε τους Betarades στην πόλη που ζει εκείνος και η οικογένειά του. Στον επόμενο σταθμό της καριέρα του μετά τη Βόρεια Ελλάδα, στη Λεμεσό.

Η διεξαγωγή του 42ου EuroBasket στην κυπριακή πόλη που αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για μία κουβέντα με τον Μπράντον Τόμας που κακία δεν κρατάει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, παρότι δεν του έδωσε τις εγγυήσεις που ζήτησε. Και πώς να το κάνει; «Εκεί πέρασα τα καλύτερά μου χρόνια», παραδέχθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Ο Ισπανός από τη Μαγιόρκα σκέφτηκε μέχρι και να σταματήσει το ποδόσφαιρο αυτό το καλοκαίρι. Αφού δεν εξασφάλισε τη διετή και πάνω ανανέωση του συμβολαίου του με τους πρωταθλητές του 2024, επιθυμία και των δύο πλευρών, βρήκε την ηρεμία του στη γενέτειρά του, στο εστιατόριό του. Έζησε τις πρώτες στιγμές του γιου του, πριν πειστεί για το πρότζεκτ του Απόλλωνα. Και το γεγονός που ήταν κοντά στην Ελλάδα, έπαιξε τη δική του σημασία στην απόφαση του οικογενειάρχη πλέον Μπράντον Τόμας.

Η γυναίκα του άλλωστε είναι από τη Θεσσαλονίκη, το παιδί του γεννήθηκε εκεί, Είναι πολλά αυτά που τον δένουν με την πόλη την οποία θα επισκέπτεται με την πρώτη ευκαιρία. Σκέφτηκε ότι είναι 30άρης, έχει ακόμα να δώσει στο ποδόσφαιρο και να πάρει από αυτό.

Η σχέση του με τον Λουτσέσκου και η ανθρώπινη πτυχή του. Η εικόνα μακριά από τις κάμερες για τον άνθρωπο που καταλαμβάνει «πατρική» θέση στη ζωή του. Ο Σαββίδης, το ταλέντο του Κωνσταντέλια, η σχέση του με τον μικρό Γιαννάκη τον οποίο αγαπάει πολύ και τους ενώνει κάτι βαθύ.

Μία τυπάρα που αγάπησε παράφορα τον ΠΑΟΚ και δεν θα ξεχάσει με τίποτα όσα ακολούθησαν της κατάκτησης του πρωταθλήματος του 2024 στο κέντρο της πόλης. Τους πανηγυρισμούς, τη νύχτα που έγινε μέρα. Ο Μπράντον Τόμας άνοιξε την καρδιά του στους Betarades.