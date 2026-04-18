Ο Άρης πάλεψε πολλές φορές, δεν τα είχε καταφέρει, αλλά η πρώτη του νίκη, μετά από αρκετό καιρό είχε και μία άλλη «μετάφραση»!

Μία νίκη-ανάσα, ένα «τρίποντο» πολύ σημαντικό. Ο Άρης κατάφερε να κερδίσει για πρώτη φορά στα Play Offs της Stoiximan Super League και έβαλε «φωτιά» στη βαθμολογία.

Προφανώς, μιλάμε και για την «παρθενική» επικράτηση του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο των Θεσσαλονικείς.

Σε ένα ματς απέναντι στον Βόλο (18/04, 3-2) που τα είχε πραγματικά όλα. Οι «κίτρινοι» μπόρεσαν να πάρουν προβάδισμα μόλις στο 17’ με τον Μάρτιν Χόνγκλα.

Όμως, η ομάδα της Μεσσηνίας με δύο γκολ από το 41’ έως και το 45’ έκανε την ανατροπή. Παρ’ όλα αυτά, ο Άρης δεν είχε πει την τελευταία του λέξη.

Οι Θεσσαλονικείς με τον Ούρος Ράτσιτς και τον Καντεβέρε έκαναν την ανατροπή και πήραν τη νίκη.

Ένα αποτέλεσμα που είχαν «ξεχάσει» για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για την ακρίβεια, είχαν να να πάρουν τρεις βαθμούς σε κάποιο ματς για τη Stoiximan Super League από τις 31/01!

Παράλληλα, μπήκε «στοπ» σε ακόμα ένα αρνητικό σερί που «έτρεχε» ο Άρης στα εντός έδρας ματς του.

Πιο συγκεκριμένα, οι «κίτρινοι» είχαν να κερδίσουν στο Κλ. Βικελίδης από τις 29 Νοεμβρίου του 2025 για ένα ματς πρωταθλήματος!

Δηλαδή, εδώ και περίπου πέντε μήνες είχαμε να δούμε μία επικράτηση για τους «κίτρινους» μέσα στο «σπίτι» τους. Ωστόσο, όλα ανήκουν στο παρελθόν, με τον Άρη να παίρνει μία μεγάλη «ανάσα», λίγο πριν τη λήξη της σεζόν.