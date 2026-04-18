Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία των Play Offs 5-8 της Stoiximan Super League, μετά το τέλος της 2ης αγωνιστικής.

Ακόμα μία αγωνιστική για τα Play Offs των θέσεων 5-8 της Stoiximan Super League έφτασε στο τέλος της! Η 2η «στροφή» για τις τέσσερις ομάδες που διεκδικούν μία θέση στα προκριματικά του Conference League αποτελεί παρελθόν, με μία βαθμολογία «φωτιά».

Μπορεί ο Λεβαδειακός να ήταν το κλαμπ με τις περισσότερες πιθανότητες να τερματίσει στην 5η θέση, αλλά τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά τώρα. Συνεχίζει να είναι στην κορυφή, αλλά πλέον τον έχουν πλησιάσει επικίνδυνα.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει 22 βαθμούς και μετά την ήττα κόντρα στον ΟΦΗ (18/04, 2-0) οι Κρητικοί είναι στους 20!

Πιο κάτω θα βρούμε τον Άρη, που πήρε μία τεράστια σημασίας νίκη. Κέρδισε τον Βόλο με ανατροπή (18/04, 3-2) και είναι στους 19 βαθμούς, ενώ ο σύλλογος της Μεσσηνίας στους 17.

Όπως καταλαβαίνει κανείς κάθε βαθμός μετράει, ενώ όλα μπορούν να αλλάξουν σε λίγες ημέρες. Το πώς;

Αν ο ΟΦΗ κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας Betsson θα «ακυρώσει» τα Play Offs 5-8, αφού θα πάει στα προκριματικά του Europa League και θα «μοιραστούν» διαφορετικά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Ωστόσο, μέχρι εκείνη τη στιγμή, υπάρχει ακόμα δρόμος μπροστά, για να «κοιτάμε» στη βαθμολογία αυτού του μίνι τουρνουά.

Η βαθμολογία των Play Offs των θέσεων 5-8: