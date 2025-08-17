Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας μίλησε ξανά και ξεκαθάρισε πως ο Χρήστος Ζαφείρης δεν θα φύγει, πριν τον Ιανουάριο του 2026!

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στην υπόθεση «Χρήστος Ζαφείρης»!

Μάλιστα, αποκάλυψε πως ο διεθνής χαφ είχε εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει, όμως ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί, τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο του 2026.

«Δεν ήταν πνευματικά προετοιμασμένος»: Πώς αιτιολόγησε ο προπονητής της Σλάβια την «απουσία» του Ζαφείρη Ο Χρήστος Ζαφείρης δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο στο τελευταίο ματς της Σλάβια Πράγας. Τι είπε ο προπονητής του για τη μη συμμετοχή του;

Αναλυτικά, όσα είπε ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας:

«Κατανοώ την οικογένειά του, που θέλει να δει τον γιο της στην πατρίδα με ένα συμβόλαιο που θα τους εξασφαλίσει όλους. Όμως έχει βρεθεί κάτω από τεράστια πίεση από εκείνους, την οποία πρέπει να διαχειριστεί μόνος του. Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, στον οποίο ο σύλλογος έκανε όλα τα χατίρια. Ήθελε να φύγει, τον αφήσαμε. Άλλαξε γνώμη, ήθελε να μείνει και να παίξει στο Champions League, του δώσαμε νέο συμβόλαιο.



Εξετάσαμε τώρα τις δυνατότητες, αν έχουμε κάποια άλλη επαρκή λύση σε μια σεζόν που είναι αγωνιστικά εξαιρετικά σημαντική, και δεν βρήκαμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ζάφι πριν από τον Ιανουάριο του 2026.

Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σαν σούπερ μάρκετ. Το χτίσιμο της ομάδας έχει τους δικούς του κανόνες. Δεν μπορεί κάποιος να έρχεται όποτε θέλει και να αγοράζει ό,τι χρειάζεται. Ο ΠΑΟΚ ενημερώθηκε πως είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε τον παίκτη τον Ιανουάριο και να υπογράψουμε το συμβόλαιο τώρα, εφόσον τον θέλουν τόσο πολύ. Αλλά δεν γίνεται να αποδυναμώσουμε την ομάδα λίγες μέρες πριν από το Champions League χωρίς επαρκή αντικαταστάτη. Μένει εδώ. Και έχουμε το δικαίωμα να περιμένουμε ότι στον επόμενο αγώνα ο Ζάφι θα είναι ξανά ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας. Η Σλάβια είναι πάντα πάνω απ’ όλα».