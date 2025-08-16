Ο Χρήστος Ζαφείρης δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο στο τελευταίο ματς της ομάδας του. Τι είπε ο προπονητής του για τη μη συμμετοχή του;

Περισσότερα σε λίγο…

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του:

«Συνολικά, όλος ο αγώνας επιβεβαίωσε τις ιδιότητες της Γιάμπλονετς, η οποία μας ενοχλούσε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το ξέραμε από την περασμένη σεζόν, ήταν ένας δύσκολος αγώνας με εξαιρετικές ατομικές εμφανίσεις από την πλευρά του αντιπάλου. Η απόδοσή μας δεν ήταν τέτοια που να μπορούμε να δημιουργήσουμε πιο σταθερή πίεση, αλλά μπορούσαμε να πάρουμε το προβάδισμα. Αντίθετα, ο αντίπαλος μας πήρε μετά από έναν ωραίο συνδυασμό, ο Χραμόστα έμεινε ελεύθερος για λίγο και έπρεπε να προλάβουμε. Μετά έπρεπε να πιάσουμε τα σπασίματα, ήταν δύσκολο, η Γιάμπλονετς δεν είχε πρόβλημα με αυτό. Εκτιμώ το θάρρος που το κάναμε και κυνηγήσαμε την ισοφάριση. Στη συνέχεια, ο Ντούντις σκόραρε φανταστικά στο τέλος, ήταν μια πολύ πιο δύσκολη κατάσταση από ό,τι λίγο νωρίτερα. Και οι δύο ομάδες έπαιξαν πολύ καλά, στο πρώτο ημίχρονο θα έπρεπε να είμαστε πιο κοντά και να καλύψουμε περισσότερο χώρο, κάτι που μας κόστισε τη νίκη», αξιολογεί ο προπονητής Γίντριχ Τρπισόφσκι την ισοπαλία στη Γιάμπλονετς.

Ο Ντάβιντ Ντουντέρα είπε ότι ήταν ένας αγώνας ευρωπαϊκού επιπέδου. Συμφωνείτε;

«Όσον αφορά την ένταση, την πρόσβαση και τις απαιτήσεις από τους παίκτες, ναι, σίγουρα. Η ποιότητα θα μπορούσε να είναι ακόμη υψηλότερη, αλλά η πίεση στους παίκτες ήταν τεράστια. Συμφωνώ με τον Ντέιβιντ – μερικές φορές υπάρχουν χειρότερα παιχνίδια στην Ευρώπη, όπως θυμόμαστε από την περασμένη σεζόν. Είδαμε εξαιρετικές ατομικές εμφανίσεις τόσο για εμάς όσο και για τους αντιπάλους μας. Είναι απλώς κρίμα που δεν σημειώθηκαν περισσότερα γκολ.»

Δεν έβλαψαν τον αγώνα οι πολλές κίτρινες κάρτες;

«Συμφωνώ, κι εγώ εξεπλάγην. Δεν θυμάμαι κανένα σκληρό φάουλ. Ίσως ο διαιτητής έθεσε την τάση νωρίς, ήταν μια κίτρινη για το πρώτο φάουλ και μετά έπρεπε να κρατήσει. Κάποιες καταστάσεις προκύπτουν έτσι, αλλά και οι δύο ομάδες ήθελαν να παίξουν, ήταν σκληρές η μία με την άλλη, αλλά δίκαιες.»

Αντικαταστήσατε τον Ογκμπού μετά από μισή ώρα, γιατί;

«Ήταν ένας συνδυασμός συνθηκών. Ο Ζίμα τραυματίστηκε και ο Ίγκοχ έλαβε κίτρινη κάρτα μετά τον καβγά με τον Τζόου. Επιπλέον, δεν ήταν 100% έτοιμος μετά την επόμενη σύγκρουση. Σε κάποιο σημείο, από τους τρεις αμυντικούς, ο ένας τραυματίστηκε και ο άλλος κινδύνευε να πάρει κίτρινη κάρτα. Ο αντίπαλος είχε επίσης εξαιρετικούς επιθετικούς.»

Ο Χρήστος Ζαφείρης δεν ξεκίνησε καθόλου τον αγώνα, γιατί;

«Ο Ζάφι δεν ήταν ψυχολογικά προετοιμασμένος για εκείνον τον αγώνα. Είναι δίκαιο που το είπε αυτό. Έχουμε τους παίκτες, τους χρειαζόμαστε να είναι 100% έτοιμοι για αυτόν τον αγώνα. Είναι καλύτερα να το πει αυτό παρά η απόδοσή του να μην είναι 100%, ειδικά όταν παίζει για τον Μίχαλ Μπεράν.»

Σχετίζεται με την αποχώρησή του;

«Φυσικά, ναι. Συμφωνώ ότι πρέπει να είναι εδώ. Συμφώνησε σε κάτι με τον σύλλογο το καλοκαίρι. Το Champions League μας περιμένει και πιστεύω ότι θα επανέλθει την επόμενη εβδομάδα και θα είναι σε άριστη φόρμα για τον επόμενο αγώνα.»

Άρα ο σύλλογος του έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα φύγει;



«Δεν ξέρω τι συνέβη μεταξύ ποιου. Το συζητήσαμε μόνο για λίγο πριν από τον αγώνα. Ήταν στην αρχική ενδεκάδα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Είναι σαφές ότι πρέπει να μείνει εδώ. Νομίζω ότι έχει ένα υπέροχο φθινόπωρο μπροστά του. Τον χρειαζόμαστε».

Πώς τα πάει ο Ντέιβιντ Ζίμα;



«Έχει πρόβλημα με το γόνατό του μετά από ένα δυνατό χτύπημα. Το γόνατό του πρήστηκε, προσπάθησε, αλλά δεν μπορούσε να στηριχθεί πραγματικά σε αυτό το πόδι. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που δεχτήκαμε γκολ. Αυτό συμβαίνει και εκείνη τη στιγμή το πρήξιμο είναι άμεσο».