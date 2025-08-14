Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι έτοιμος να πει το «ναι» στον Παναθηναϊκό. Τι συμβόλαιο του προσφέρουν οι «πράσινοι»;

Ο Παναθηναϊκός, μετά την αποχώρηση του Γιώργου Βαγιαννίδη και το «ναυάγιο» στην «υπόθεση Αουρέλιο Μπούτα» έχουν βγει στην αγορά για τη μεταγραφή δεξιού μπακ.

Ένα όνομα, που «παίζει» έντονα τις τελευταίες ώρες είναι αυτό του Νταβίντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής είναι ελεύθερος στην αγορά. Μετά από σχεδόν μία 10ετία στη Μίλαν, με έναν εξάμηνο δανεισμό στην Μπολόνια είπε «αντίο».

«Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Καλάμπρια – Τι προσφέρει στον παίκτη» Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια.

Οι «πράσινοι» έχουν «κυκλώσει» την περίπτωσή του και όλα δείχνουν πως αυτός θα έχουμε «γάμο»!

Όπως μεταδίδει ο έγκριτος δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής άναψε το πράσινο «φως» και είναι έτοιμος να πει το «ναι», ώστε να έρθει στην Ελλάδα.

Το δυνατό «χαρτί» που έχει ο Παναθηναϊκός στην υπόθεση Καλάμπρια Ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση για τον Νταβίντε Καλάμπρια, που σε ένα συγκεκριμένο σημείο «κερδίζει» πόντους.

Τι του προσφέρει ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έχει «δελεάσει» τον Νταβίντε Καλάμπρια, με ένα εξαιρετικό συμβόλαιο. Συγκεκριμένα, του προσφέρει 6.000.000 ευρώ, για την επόμενη τριετία.

Δηλαδή, το «τριφύλλι» είναι διατεθειμένο να δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, για να αποσπάσει την υπογραφή του Ιταλού μπακ.

Για την ιστορία, ο Νταβίντε Καλάμπρια μετράει 272 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μίλαν. Mάλιστα, οι 21 από αυτές είναι στο Champions League!

Την περασμένη σεζόν μπόρεσε να καταγράψει 27 ματς, με ένα γκολ και μία ασίστ, με τους «ροσονέρι» και την Μπολόνια. Αυτή τη στιγμή, η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 4.500.000 ευρώ, βάσει Transfermarkt.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο:

«Αφού πέρασε όλη του τη ζωή στο Μιλάνο και έξι μήνες στη Μπολόνια, ο Νταβίντε Καλάμπρια ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Serie A και την Ιταλία.

Αφού αποδεσμεύτηκε ως ελεύθερος παίκτης στο τέλος της σύντομης θητείας του με τους ροσομπλού, ο δεξιός οπισθοφύλακας φαίνεται να έχει βρει νέα ομάδα.

Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν έχει μέλλον στην Ελλάδα, αφού έδωσε το πράσινο φως για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο ελληνικός σύλλογος έχει προσφέρει στον αμυντικό τριετές συμβόλαιο και αυτός είναι έτοιμος να το αποδεχτεί.

Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, οι προϋποθέσεις είναι έτοιμες για να κλείσει η μεταγραφή και να εξασφαλιστεί ότι ο Καλάμπρια θα ενταχθεί επίσημα στον Παναθηναϊκό».