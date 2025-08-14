Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως έχει βρει τον πρωταρχικό του στόχο, για την κάλυψη του κενού στο δεξί άκρο της άμυνας και δεν είναι άλλος από τον Ντάβιντε Καλάμπρια.

Ο 28χρονος Ιταλός μπακ έμεινε ελεύθερος από τη Μίλαν το φετινό καλοκαίρι και πλέον, αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο, οι δύο πλευρές είναι πια πολύ κοντά στην επίτευξη της τελικής συμφωνίας για τη συνεργασία του.

Μάλιστα, ο άνθρωπος που αποκάλυψε εξ αρχής πως ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Καλάμπρια, τονίζει πως το «τριφύλλι» προτείνει στον Ιταλό συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει:

«Οι δύο πλευρές βρίσκονται όλο και πιο κοντά στη συμφωνία, με τον Παναθηναϊκό να έχει προσφέρει στον ποδοσφαιριστή τριετές συμβόλαιο. Θα φανεί αν θα υπάρξει… λευκός καπνός στην υπόθεση, αλλά αυτή τη στιγμή, ο Καλάμπρια βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό».