Ο Αντονί Μαρσιάλ αποχώρησε από την ΑΕΚ και έκανε ένα «υπερατλαντικό» ταξίδι για το Μεξικό και τη Μοντερέι. Μία χώρα, που τα τελευταία χρόνια έχει «ανθίσει» οικονομικά στο ποδόσφαιρο!

Ο Αντονί Μαρσιάλ, μετά από έναν χρόνο στην ΑΕΚ, είπε «αντίο» από την Ελλάδα. Το «διαζύγιο» ανάμεσα στις δύο πλευρές έμοιαζε να έρχεται, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς, τού είχε δώσει ελάχιστο χρόνο συμμετοχής.

Το υψηλό συμβόλαιο, που είχε στην «Ένωση» ήταν από την αρχή το μεγάλο «αγκάθι», για τις διαπραγματεύσεις.

Η «ξεχασμένη» σχέση της οικογένειας Μαρσιάλ με την Ελλάδα, πριν την ΑΕΚ Η ΑΕΚ έκανε το «μπαμ», αποκτώντας τον Αντονί Μαρσιάλ, αλλά δεν είναι ο πρώτος της οικογενείας, που «πάτησε» στην Ελλάδα, για να παίξει ποδόσφαιρο!

Ωστόσο, η λύση δόθηκε από μία χώρα, που τα τελευταία χρόνια έχει «ανθίσει», τόσο οικονομικά, όσο και ποιοτικά!

Το Μεξικό τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει αρκετούς ποδοσφαιριστές και πλέον είναι ένας προορισμός, που πολλοί επιλέγουν. Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό;

To πρωτάθλημα σε «μοντέλο» MLS

Είναι τυχαίο πως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ολοένα και περισσότερους παίκτες στη Liga MX; Κι όμως, όχι.

Το πρωτάθλημα του Μεξικού έχει «ανέβει» στα μάτια πάρα πολλών. Και όχι άδικα, καθώς φαίνεται πως έχει υπάρξει μία οικονομική «επανάσταση».

Τα τελευταία χρόνια οι σύλλογοι συλλέγουν ολοένα και περισσότερα χρήματα κάθε χρόνο και τα προσφέρουν απλόχερα σε ποδοσφαιριστές.

🇫🇷 Anthony Martial y Saint-Maximin

🇪🇨 Enner Valencia

🇨🇷 Keylor Navas

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Aaron Ramsey

🇪🇸 Sergio Ramos

🇨🇴 James Rodríguez

🇦🇷 Ángel Correa

🇵🇹 William Carvalho



Bienvenidos a una de las mejores temporadas de nuestra bendita, y para nada corrupta Liga MX. 🇲🇽🚬 pic.twitter.com/lFcPdHYFWm — Piojismo (@Piojismo1906) September 11, 2025

Ας αρχίσουμε με τα βασικά. Στο πρωτάθλημα του Μεξικού οι ομάδες, δεν υποβιβάζονται, ούτε προβιβάζονται.

Το 2019 αποφασίστηκε να ακολουθήσαν ένα «μοντέλο» MLS, ώστε εν μέσω κορονοϊού να μην «χάσουν» τα λεφτά τους οι ιδιοκτήτες των ομάδων.

Επομένως, οι ομάδες, μέχρι τη σεζόν 2026-27 είναι «ασφαλείς» ό,τι και να γίνει. Από εκεί και πέρα, υπάρχει η Liga de Expansión MX Apertura, κυρίως για τα οικονομικά συμφέροντα. Αυτή είναι μία έξτρα λίγκα, που οι ιδιοκτήτες των συλλόγων μπορούν να βγάλουν ακόμα περισσότερα χρήματα.

🔥 ¡El poderío BRUTAL del Monterrey!



🇪🇸 Sergio Canales

🇪🇸 Óliver Torres

🇪🇸 Sergio Ramos

🇦🇷 Lucas Ocampos

🇫🇷 Anthony Martial



Si no son campeones, ¿es fracaso? 🤔#LigaMXTelemundo pic.twitter.com/0yWDZ2XHnO — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 13, 2025

Οι οικονομική «άνθηση» του Μεξικού

Από εκεί και πέρα, το Μεξικό «αναπνέει» οικονομικά, μέσω των χορηγικών συμφωνιών που υπάρχουν.

Πανίσχυρες εταιρίες δαπανούν πολλά λεφτά, ώστε να… βρουν μία θέση στη Liga MX. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τα τηλεοπτικά διακαιώματα και τα social media, καθώς κάθε ομάδα μπορεί να κάνει όποια συμφωνία επιθυμεί.

Γιατί υπάρχει τόση «τρέλα» από τους χορηγούς; Επειδή, οι άνθρωποι στο Μεξικό έχουν «αγκαλιάσει» το ποδόσφαιρο και στηρίζουν συνεχώς τις ομάδες τους!

Άλλωστε, είναι μία πολύ συνηθισμένη εικόνα να βλέπουμε γεμάτα τα γήπεδα της χώρας. Για αυτό και οι χορηγοί θέλουν να μπουν «σφήνα», μέσα σε ένα αρκετά δημοφιλές πρωτάθλημα.

➤ Sergio Ramos.

➤ Sergio Canales.

➤ Lucas Ocampos.

➤ Óliver Torres.

➤ Anthony Martial.



Todos están en la Liga MX.



Todos fueron fichados por Rayados.



Un lujo tenerlos en México.



EL GLORIOSO CLUB DE FUTBOL MONTERREY, SEÑORAS Y SEÑORES. pic.twitter.com/mtIRG2vbhM — Invictos (@InvictosSomos) September 12, 2025

Σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη έχει «παίξει» και η συνεργασία και η εξαιρετική σχέση με το MLS . Ένα πρωτάθλημα, που τα τελευταία χρόνια έχει… βάλει πολλά χρήματα!

Πολλά είναι τα τουρνουά, που διεξάγονται ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά και άλλες που είναι στην ήπειρο της Αμερικής.

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα όσα έχουν κάνει και οι ίδιοι οι σύλλογοι. Τα τελευταία χρόνια πολλές ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις, αλλά και νέα γήπεδα έχουν φτιαχτεί.

Γεγονός, που έχει βοηθήσει το ποδόσφαιρο του Μεξικού να «προσελκύσει» μεγάλα ονόματα του αθλητισμού, αλλά και να «πλάσει» και νέα ταλέντα!

Με αυτόν τον τρόπο και χρήματα αρκετά έχουν… επιστραφεί, αλλά έχουν ανεβάσει και την ακροαματικότητα του αθλήματος!

Η φορολογία στους ποδοσφαιριστές

Την ίδια ώρα, υπάρχουν και κάποια «ελαφρυντικά» στα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών.

Η φορολογία των περισσότερων ανέρχεται στο 31.92%, δηλαδή το υψηλότερο, που μπορεί να φορολογηθεί κάποιος στο Μεξικό.

Ανάλογα με τη χρήση των χρημάτων, που κάνει ο κάθε παίκτης υπάρχουν εκπτώσεις, αλλά και φορολογικές απαλλαγές.

Ωστόσο, όσοι αγωνίζονται ως «ξένοι» θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι υπάρχει μία έξτρα επιβάρυνση, που φαίνεται να μην τους… απασχολεί ιδιαίτερα.

Κι όμως, έχει «εξήγηση» το γιατί το ποδόσφαιρο του Μεξικού έχει «ανθίσει» τα τελευταία χρόνια!

