Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Super League 2 για τον Α’ όμιλο, αλλά και τις σημαντικές ημερομηνίες, μετά το «τέλος» της κανονικής διάρκειας.

O A’ όμιλος της Super League 2 ολοκληρώθηκε και πλέον γνωρίζουμε, τον… δρόμο στα Play Offs και τα Play Outs.

Την άνοδο θα διεκδικήσουν ο Ηρακλής, η Νίκη Βόλου, η Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ ο Asteras AKTOR B’, όσο έχει ομάδα και στη Stoiximan Super League δεν μπορεί να… ανέβει.

Την ίδια ώρα, για την παραμονή θα «παίξουν» ο ΠΑΟΚ Β’, η Καβάλα, ο Νέστος Χρυσούπολης, ο Καμπανιακός, ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Μακεδονικός.

Από την περασμένη σεζόν, η βαθμολογία «αλλάζει» σε αυτά τα δύο νέα μίνι-τουρνουά. Κι αυτό, γιατί όλοι οι βαθμοί των ομάδων διαιρούνται διά δύο!

Αναγέννηση Καρδίτσας για το όνειρο; Η «πρωτιά» μετά από 32 χρόνια! Η Αναγέννηση Καρδίτσας και η τοπική κοινωνία που την περιβάλλει, ζει στιγμές… ’90s ούσα στην κορυφή του Βορείου Ομίλου.

Η κλήρωση, για να δούμε τη σειρά των αγώνων θα διεξαχθεί στις 30 Γενάρη και βάσει του προγραμματισμού θα ξεκινήσει η νέα διαδικασία στις 15 Φλεβάρη, ενώ τα Play Offs θα τελειώσουν πριν το Πάσχα.

Η αυλαία στα Play Outs θα «πέσει» στις 26 Απριλίου.

Η «νέα βαθμολογία» της Super League στον Α’ Όμιλο:

Play Offs

Ηρακλής 22

Νίκη Βόλου 20

Αναγέννηση Καρδίτσας 20

Αστέρας Β’ AKTOR 16

Play Outs

5. ΠΑΟΚ Β’ 12

6. Καβάλα 12

7. Νέστος Χρυσούπολης 9

8. Καμπανιακός 8

9. ΠΑΣ Γιάννινα 5