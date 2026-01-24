O A’ όμιλος της Super League 2 ολοκληρώθηκε και πλέον γνωρίζουμε, τον… δρόμο στα Play Offs και τα Play Outs.  

Την άνοδο θα διεκδικήσουν ο Ηρακλής, η Νίκη Βόλου, η Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ ο Asteras AKTOR B’, όσο έχει ομάδα και στη Stoiximan Super League δεν μπορεί να… ανέβει.  

Ηρακλής Καλαμάτα

Ηρακλής, Πανιώνιος και Καλαμάτα συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στη Super League 2 και «τρέχουν» τρία τρομερά σερί, που έχουν «ξεχάσει» τι θα πει η λέξη ήττα!

ole.gr

Την ίδια ώρα, για την παραμονή θα «παίξουν» ο ΠΑΟΚ Β’, η Καβάλα, ο Νέστος Χρυσούπολης, ο Καμπανιακός, ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Μακεδονικός.  

Από την περασμένη σεζόν, η βαθμολογία «αλλάζει» σε αυτά τα δύο νέα μίνι-τουρνουά. Κι αυτό, γιατί όλοι οι βαθμοί των ομάδων διαιρούνται διά δύο!  

Αναγέννηση Καρδίτσας

Η Αναγέννηση Καρδίτσας και η τοπική κοινωνία που την περιβάλλει, ζει στιγμές… ’90s ούσα στην κορυφή του Βορείου Ομίλου.

ole.gr

Η κλήρωση, για να δούμε τη σειρά των αγώνων θα διεξαχθεί στις 30 Γενάρη και βάσει του προγραμματισμού θα ξεκινήσει η νέα διαδικασία στις 15 Φλεβάρη, ενώ τα Play Offs θα τελειώσουν πριν το Πάσχα.  

Η αυλαία στα Play Outs θα «πέσει» στις 26 Απριλίου.  

Η «νέα βαθμολογία» της Super League στον Α’ Όμιλο:  

Play Offs
  1. Ηρακλής 22 
  1. Νίκη Βόλου 20 
  1. Αναγέννηση Καρδίτσας 20 
  1. Αστέρας Β’ AKTOR 16 
Play Outs

5. ΠΑΟΚ Β’ 12 

6. Καβάλα 12 

7. Νέστος Χρυσούπολης 9 

8. Καμπανιακός 8 

9. ΠΑΣ Γιάννινα 5 