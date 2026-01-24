O A’ όμιλος της Super League 2 ολοκληρώθηκε και πλέον γνωρίζουμε, τον… δρόμο στα Play Offs και τα Play Outs.
Την άνοδο θα διεκδικήσουν ο Ηρακλής, η Νίκη Βόλου, η Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ ο Asteras AKTOR B’, όσο έχει ομάδα και στη Stoiximan Super League δεν μπορεί να… ανέβει.
Την ίδια ώρα, για την παραμονή θα «παίξουν» ο ΠΑΟΚ Β’, η Καβάλα, ο Νέστος Χρυσούπολης, ο Καμπανιακός, ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Μακεδονικός.
Από την περασμένη σεζόν, η βαθμολογία «αλλάζει» σε αυτά τα δύο νέα μίνι-τουρνουά. Κι αυτό, γιατί όλοι οι βαθμοί των ομάδων διαιρούνται διά δύο!
Η κλήρωση, για να δούμε τη σειρά των αγώνων θα διεξαχθεί στις 30 Γενάρη και βάσει του προγραμματισμού θα ξεκινήσει η νέα διαδικασία στις 15 Φλεβάρη, ενώ τα Play Offs θα τελειώσουν πριν το Πάσχα.
Η αυλαία στα Play Outs θα «πέσει» στις 26 Απριλίου.
Η «νέα βαθμολογία» της Super League στον Α’ Όμιλο:
Play Offs
- Ηρακλής 22
- Νίκη Βόλου 20
- Αναγέννηση Καρδίτσας 20
- Αστέρας Β’ AKTOR 16
Play Outs
5. ΠΑΟΚ Β’ 12
6. Καβάλα 12
7. Νέστος Χρυσούπολης 9
8. Καμπανιακός 8
9. ΠΑΣ Γιάννινα 5