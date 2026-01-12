Ο Δημήτρης Σπανός έκανε ιδανικό ξεκίνημα στον πάγκο της Αναγέννησης Καρδίτσας, καθώς στην πρεμιέρα του η ομάδα του νίκησε την Καβάλα με 3-0 (11/01). Παράλληλα, εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία στο παιχνίδι Νίκη Βόλου–Ηρακλής (10/01, 1-1) για να ανέβει μόνη πρώτη στη βαθμολογία του Βόρειου Ομίλου.

Το επίτευγμα αυτό έχει και ιστορική σημασία, αφού έπειτα από 32 χρόνια η Αναγέννηση Καρδίτσας καταφέρνει, στον δεύτερο γύρο της δεύτερης κατηγορίας, να βρεθεί στην κορυφή χωρίς συγκάτοικο.

Το ρεκόρ αυτό έρχεται μία εβδομάδα πριν το μεγάλο ντέρμπι με τον Ηρακλή (18/01, 17:00) στο Καυτανζόγλειο, όπου ο Δημήτρης Σπανός θα αντιμετωπίσει την προηγούμενη ομάδα του και θα επιδιώξει να παραμείνει αήττητος, ώστε η Αναγέννηση Καρδίτσας να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση της πρώτης θέσης και το πλεονέκτημα ενόψει των Play-Offs.

Σημειώνεται πως η Αναγέννηση Καρδίτσας ποτέ στην ιστορία της δεν κατάφερε να αγωνιστεί στην πρώτη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σαφώς και υπάρχει πολύς δρόμος έως το φινάλε της σεζόν, όταν θα κριθεί ποιος θα ανέβει και ποιος θα παραμείνει στη Super League 2, αλλά οι τωρινές της εμφανίσεις της επιτρέπουν να αντικρίζει το μέλλον με αισιοδοξία.