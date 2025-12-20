Ηρακλής, Πανιώνιος και Καλαμάτα συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στη Super League 2 και «τρέχουν» τρία τρομερά σερί, που έχουν «ξεχάσει» τι θα πει η λέξη ήττα!

Λίγες μόνο αγωνιστικές έχουν μείνει πριν τελειώσει η κανονική διάρκεια της Super League 2.

Από τις συνολικά 20 ομάδες, που έχουν λάβει μέρος στη διοργάνωση, μονάχα τρεις συνεχίζουν αήττητες και δείχνουν πως έχουν τον «πρώτο λόγο» για την άνοδο!

Και όχι μόνο αυτό, καθώς μιλάμε για τρία κλαμπ που έχουν «ξεχάσει» τι θα πει η λέξη ήττα, αφού μετρούν ήδη 10+ αγώνες χωρίς να έχουν ηττηθεί.

Πανιώνιος, Καλαμάτα και Ηρακλής έχουν ξεκινήσει φανταστικά. Το αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν με την ίδια… ταχύτητα κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Ωστόσο, τα όσα κάνουν -μέχρι στιγμής- είναι άξια αναφοράς.

Η «μάχη» στον Νότιο Όμιλο και ο Ηρακλής που δεν θέλει την ήττα

Στον Νότιο Όμιλο η Καλαμάτα έχει «ξεφύγει». Μετά από 15 αγωνιστικές μετράει 41 βαθμούς, έχοντας «πετάξει» μονάχα τέσσερις βαθμούς, έχοντας δύο ισοπαλίες! Πότε θα βρούμε την τελευταία της ήττα στη διοργάνωση;

Θα πρέπει να «ταξιδέψουμε» στην περασμένη σεζόν και στην 8η αγωνιστική των περασμένων Play Offs. Σε ένα ματς, που της «κόστισε» και την άνοδο, καθώς είχε ηττηθεί στο γήπεδο της Παραλίας από την Κηφισιά.

Παρόμοια πορεία έχει και ο Πανιώνιος. Ο «Ιστορικός» ακολουθεί την Καλαμάτα τη φετινή σεζόν έχοντας 36 βαθμούς, χωρίς να έχει ηττηθεί ούτε μία φορά.

Για να βρούμε την τελευταία ήττα της ομάδας της Νέας Σμύρνης στη Super League 2 θα πρέπει να πάμε στην 6η αγωνιστική των Play Offs της περασμένης σεζόν!

Στις 30 Μαρτίου του 2025 η Καλαμάτα είχε κερδίσει με 2-1, αλλά από τότε ο Πανιώνιος μετράει 13 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο αήττητο σερί τη -δεδομένη στιγμή- στη διοργάνωση το έχει ο Ηρακλής!

Οι Θεσσαλονικείς έχουν να ηττηθούν έναν ολόκληρο χρόνο! Κι όμως, η τελευταία ήττα στη 2η τη τάξει κατηγορία της Ελλάδας είναι στις 14 Δεκεμβρίου του 2024 και ένα ματς με την ΑΕΛ!

Από τότε, σε όλες τις αναμετρήσεις του ο «Γηραιός» έχει πάρει έστω από έναν βαθμό στη Super League 2!

Θα μπορέσουν οι τρεις ομάδες να συνεχίσουν αήττητες μέχρι το τέλος της σεζόν; Εσείς τι λέτε;