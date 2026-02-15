Πέρασαν αρκετοί μήνες, αλλά η Καλαμάτα βίωσε ξανά μία ήττα και «θυμήθηκε» ένα ματς που θέλει να «ξεχάσει».

«Φωτιά» από την 1η κιόλας αγωνιστική των Play Offs της Super League 2. Η Καλαμάτα μπορεί να μπήκε, με ένα μικρό προβάδισμα σε αυτά, αλλά αυτό ήδη αποτελεί παρελθόν.

Ο Πανιώνιος μπόρεσε να κερδίσει την ομάδα της Μαγνησίας στο γήπεδο της Παραλίας με 2-0 (15/02)! Ένα αποτέλεσμα, που φέρνει τον «Ιστορικό» στην 1η θέση σε ισοβαθμία με την Καλαμάτα.

Πέρασε πάρα πολύ καιρός, για να δούμε μία ήττα από την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη. Αρκεί να σκεφτούμε, πως -μέχρι πρότινος- ήταν αήττητη στη Super League 2!

Και όχι μόνο αυτό, καθώς είχε να ηττηθεί από ένα ματς, που θέλει να το «ξεχάσει». Ποιο είναι αυτό; Αρκεί να γυρίσουμε περίπου 10 μήνες πίσω.

Είχε ξεχάσει τη λέξη ήττα

Όλοι θυμόμαστε τη μεγάλη «μάχη» που είχε γίνει για μία θέση στη Stoiximan Super League την περασμένη σεζόν.

Στον Νότιο Όμιλο, Καλαμάτα και Κηφισιά «πάλεψαν» μέχρι την τελευταία αγωνιστική.

Ωστόσο, όλα κρίθηκαν ουσιαστικά στη μεταξύ τους «μονομαχία». Η ομάδα της Μαγνησίας ήθελε είτε ισοπαλία, είτε νίκη, για να είναι πιο κοντά στην επιστροφή της στα «μεγάλα σαλόνια».

Όμως, η Κηφισιά μπόρεσε να πάρει ένα σπουδαίο «τρίποντο» στα τελευταία λεπτά. Ποιος ήταν «δράστης»; Ο Παύλος Παντελίδης, με τον νυν παίκτη του Παναθηναϊκού να σκοράρει στο 90+2’!

Σε ένα ματς, που ουσιαστικά «σφράγισε» τον προβιβασμό στη Stoiximan Super League. Το ημερολόγιο έδειχνε 13 Απριλίου του 2025. Δηλαδή, 10 μήνες πίσω!

Από τότε, η Καλαμάτα ουδέποτε είχε βιώσει μία ήττα. Κι όμως, σε όλες τις αναμετρήσεις για τη 2η τη τάξει κατηγορία της Ελλάδας, μετρούσε μονάχα ισοπαλίες και νίκες.

Ωστόσο, το απίστευτο σερί της βρήκε «στοπ» πάνω στον Πανιώνιο, που πλέον έχει και τον «πρώτο λόγο» για την άνοδο!