Ένα ρεκόρ, με δύο «μονομάχους». Ο Μάρκο Παϊσάο έχει το προβάδισμα, αλλά ο Ματιέ Βαλμπουενά «καραδοκεί»!

Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά στη Super League 2 μπορεί να έχουμε ένα ρεκόρ, που θα «σπάει» ανά πάσα ώρα και στιγμή!

Κι όμως, αυτό θα συμβαίνει χάρη στους Μάρκο Παϊσάο και τον Ματιέ Βαλμπουενά. Οι δύο τους είναι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία παίκτες, που θα συναντήσει κανείς στη 2η κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αμφότεροι, έχουν «κλείσει» τα 41 και… βαδίζουν προς τα 42, ωστόσο, συνεχίζουν ακάθεκτοι!

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες μάς «χάρισαν» από κοινού μία «τρελή» ιστορία, καθώς «έσπασαν» ένα ρεκόρ δύο φορές σε ένα ματς!

Ένα ρεκόρ, με δύο «μονομάχους» για όλη τη σεζόν

Στην τελευταία αγωνιστική της Super League 2, η Athens Kallithea φιλοξένησε τον Ολυμπιακό (12/10, 2-3), σε μία πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Ματιέ Βαλμπουενά, καθώς με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά έδωσε τη νίκη στην ομάδα.

Την ίδια ώρα, έγινε και ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής, που σκοράρει στο πρωτάθλημα σε ηλικία 41 ετών, και 14 ημερών, από όταν «άλλαξε» μορφή, σύμφωνα με το Transfermarkt! Δηλαδή, από το 2019 και μετέπειτα.

Ωστόσο, ο Μάρκο Παϊσάο μπήκε ως αλλαγή στο ίδιο ματς και λίγο έλειψε να του «αρπάξει» το ρεκόρ!

Κι αυτό, γιατί είναι εννέα ημέρες μεγαλύτερος. Επομένως, εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως μέχρι το τέλος της σεζόν -αν δεν έχουμε κάποια αποχώρηση- το ρεκόρ θα παραμένει «ανοιχτό».

Μπορεί τον «πρώτο λόγο», να τον έχει ο παίκτης της Athens Kallithea, αλλά μιλάμε για ένα ρεκόρ, που τη δεδομένη στιγμή ο Ματιέ Βαλμπουενά έχει το «πάνω χέρι».

Εσείς τι λέτε στο τέλος, ποιος θα καταφέρει να κερδίσει τη «μονομαχία» τους;

Δείτε ΕΔΩ τους γηραιότερους παίκτες, που έχουν σκοράρει στη Super League 2, σύμφωνα με το Transfermarkt.