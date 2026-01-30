Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται για τις κληρώσεις των play-off σε Champions League και Europa League. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συνεχίζουν στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και πλέον, ετοιμάζονται να μάθουν τον αντίπαλό τους.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, από την στιγμή που θεσπίστηκαν οι όμιλοι, θα υπάρχουν τέσσερις ελληνικές ομάδες στη νοκ-άουτ φάση. Υπενθυμίζουμε πως η ΑΕΚ έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση της στους «16» του Conference League, οπότε δεν ανησυχεί για τα play-off.

Από εκεί και πέρα, οι Πειραιώτες τερμάτισαν 18οι στη League Phase του Champions League, ενώ οι Θεσσαλονικείς στη 17η θέση της League Phase του Europa League και οι «πράσινοι» στην 20η της ίδιας διοργάνωσης.

Ο Ταμπόρδα ήταν… αλάνθαστος σε δύο κατηγορίες απέναντι στη Ρόμα! (video) Ο Βισέντε Ταμπόρδα ήταν το μεγάλο «κέρδος» του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρόμα (29/01, 1-1), με τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή να… ξεχωρίζει σε δύο κατηγορίες!

Τι πρέπει να γνωρίζετε, όμως, για τις επερχόμενες κληρώσεις των τριών ελληνικών ομάδων στα play-off; Αρχικά, θα πραγματοποιηθούν το μεσημέρι της Παρασκευής (30/01).

Η κλήρωση του Champions League θα γίνει στη 13:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1HD και το Mega News.

Η κλήρωση του Europa League θα γίνει στις 14:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1HD.

Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός, όντας 18ος στον βαθμολογικό πίνακα, θα βρει απέναντί του μία εκ των Μπάγερ Λεβερκούζεν ή Αταλάντα, στα play-off του Champions League.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Γ. Καραϊσκάκης στις 17/18 Φεβρουαρίου, ενώ ο επαναληπτικός σε Γερμανία ή Ιταλία, στις 24/25 Φεβρουαρίου.

ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ, όντας 17ος στον βαθμολογικό πίνακα, θα βρει απέναντί του μία εκ των Θέλτα ή Ερυθρού Αστέρα, στα play-off του Europa League.

Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στην Τούμπα στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ ο επαναληπτικός σε Ισπανία ή Σερβία, στις 26 Φεβρουαρίου.

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός, όντας 20ος στον βαθμολογικό πίνακα, θα βρει απέναντί του μία εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν, στα play-off του Europa League.

Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ ο επαναληπτικός σε Αγγλία ή Τσεχία, στις 26 Φεβρουαρίου.