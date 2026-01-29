Η ήττα του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λυών (29/01, 4-2) ήταν η «μικρότερη πληγή», καθώς στο πρώτο ματς στα Play Offs θα έχει σημαντικά «προβλήματα»!

Πριν την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League γνώριζε, πως ό,τι και να συμβεί, θα είναι στα Play Offs. Το ματς απέναντι στη Λυών για τον ΠΑΟΚ (29/01, 4-2) έγινε πολύ «βαρύ», μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Παρ’ όλα αυτά, οι Θεσσαλονικείς το πάλεψαν, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Πήραν προβάδισμα στο σκορ, με τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Σοκ: Επτά νεκροί Έλληνες σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία Μία πολύ δυσάρεστη είδηση, έρχεται από τη Ρουμανία, καθώς αναφέρεται πως επτά Έλληνες έχασαν τη ζωή τους, σε τροχαίο δυστύχημα.

Ισοφάρισαν στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Σουαλιχό Μεϊτέ, ακόμα και αν έπαιζαν με 10 παίκτες. Όμως, στο τέλος «λύγισαν» από την ομάδα, που τερμάτισε στην 1η θέση της βαθμολογίας.

Ωστόσο, η ήττα τους ήταν η «μικρότερη πληγή». Τι εννοούμε με αυτό;

Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στη 17η θέση έχοντας 12 βαθμούς. Πλέον, θα περιμένει την κλήρωση, ώστε να δει αν θα παίξει με τη Θέλτα ή με τον Ερυθρό Αστέρα, για μία θέση στους «16» της διοργάνωσης.

Παρ’ όλα αυτά, στην πρώτη του αναμέτρηση στα Play Offs θα έχει τρία σημαντικά «προβλήματα». Το ένα έχει να κάνει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που μέσα σε λίγα λεπτά, είδε δύο κίτρινες κάρτες και αποβλήθηκε.

Την κόκκινη κάρτα, είδε επίσης και ο Ραζβάν Λουτσέσκου και αυτό έχει ως συνέπεια, να απουσιάσει από το πρώτο ματς της ενδιάμεσης φάσης της διοργάνωσης.

Όμως, τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί. Κι αυτό, γιατί ο Γιώργος Γιακουμάκης στο 77ο λεπτό δέχτηκε κίτρινη κάρτα. Μπορεί να μην αποβλήθηκε, αλλά αυτή ήταν η τρίτη του στη διοργάνωση.

Επομένως, θα αναγκαστεί να «χάσει» την πρώτη αναμέτρηση των νοκ-άουτ! Άρα, καταλαβαίνει κανείς πως οι «πληγές», που ήρθαν στη Γαλλία δεν έχουν να κάνουν με το… αποτέλεσμα.