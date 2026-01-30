Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν αντιπάλους και ετοιμάζονται για τις «μάχες» τους σε Champions League και Europa League.

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται για τις «μάχες» τους σε Champions League και Europa League, ενώ πλέον γνωρίζουν και τις ομάδες που θα έχουν απέναντί τους.

Παράλληλα, η Ελλάδα συνεχίζει με τέσσερις ομάδες στα νοκ-άουτ, για πρώτη φορά ιστορικά, αφού η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στις 16 καλύτερες ομάδες του Conference League.

ΠΑΟΚ-Θέλτα & Παναθηναϊκός-Πλζεν στα νοκ-άουτ του Europa League! ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν αντιπάλους για τα νοκ-άουτ του Europa League! Με Θέλτα οι Θεσσαλονικείς, με Βικτόρια Πλζεν το «τριφύλλι».

Στα αξιοσημείωτα είναι πως στη φάση των νοκ-άουτ playoffs και οι τρεις ελληνικές ομάδες κληρώθηκαν με συλλόγους που αντιμετώπισαν στη League Phase!

Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του ξανά την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο ΠΑΟΚ τη Θέλτα και ο Παναθηναϊκός τη Βικτόρια Πλζεν.

Ας δούμε, όμως, ξεχωριστά όλες τις ημερομηνίες των αγώνων για κάθε ομάδα, αλλά και τι ακολουθεί σε περίπτωση πρόκρισης.

Ολυμπιακός

Η πρώτη αναμέτρηση με την Μπάγερ Λεβερκούζεν θα διεξαχθεί στο Γ. Καραϊσκάκης στις 17/18 Φεβρουαρίου, ενώ ο επαναληπτικός στη Γερμανία, στις 24/25 Φεβρουαρίου.

Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση, τότε θα τον περιμένει είτε η Άρσεναλ, είτε η Μπάγερν Μονάχου.

Ο Ολυμπιακός απέναντι στη Λεβερκούζεν, στα νοκ-άουτ του Champions League! Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του για την φάση των play-off στο Champions League, όπου θα βρει ξανά μπροστά του την Μπάγερ Λεβερκούζεν!

ΠΑΟΚ

Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στην Τούμπα στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ ο επαναληπτικός στην Ισπανία, στις 26 Φεβρουαρίου.

Σε περίπτωση που προκριθεί, τότε στην επόμενη φάση ο ΠΑΟΚ θα βρει μπροστά του μία εκ των Λυών ή Άστον Βίλα.

Παναθηναϊκός

Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ ο επαναληπτικός στην Τσεχία, στις 26 Φεβρουαρίου.

Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός περάσει στην επόμενη φάση, τότε θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις.