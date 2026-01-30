Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται για τις «μάχες» τους σε Champions League και Europa League, ενώ πλέον γνωρίζουν και τις ομάδες που θα έχουν απέναντί τους.

Παράλληλα, η Ελλάδα συνεχίζει με τέσσερις ομάδες στα νοκ-άουτ, για πρώτη φορά ιστορικά, αφού η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στις 16 καλύτερες ομάδες του Conference League.

ΠΑΟΚ-Θέλτα & Παναθηναϊκός-Πλζεν στα νοκ-άουτ του Europa League!

Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Ρενάτο Σάντσες Μπάμπα

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν αντιπάλους για τα νοκ-άουτ του Europa League! Με Θέλτα οι Θεσσαλονικείς, με Βικτόρια Πλζεν το «τριφύλλι».

ole.gr

Στα αξιοσημείωτα είναι πως στη φάση των νοκ-άουτ playoffs και οι τρεις ελληνικές ομάδες κληρώθηκαν με συλλόγους που αντιμετώπισαν στη League Phase!

Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του ξανά την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο ΠΑΟΚ τη Θέλτα και ο Παναθηναϊκός τη Βικτόρια Πλζεν.

Ας δούμε, όμως, ξεχωριστά όλες τις ημερομηνίες των αγώνων για κάθε ομάδα, αλλά και τι ακολουθεί σε περίπτωση πρόκρισης.

Ολυμπιακός

Η πρώτη αναμέτρηση με την Μπάγερ Λεβερκούζεν θα διεξαχθεί στο Γ. Καραϊσκάκης στις 17/18 Φεβρουαρίου, ενώ ο επαναληπτικός στη Γερμανία, στις 24/25 Φεβρουαρίου.

Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση, τότε θα τον περιμένει είτε η Άρσεναλ, είτε η Μπάγερν Μονάχου.

Ο Ολυμπιακός απέναντι στη Λεβερκούζεν, στα νοκ-άουτ του Champions League!

Ολυμπιακός Champions League

Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του για την φάση των play-off στο Champions League, όπου θα βρει ξανά μπροστά του την Μπάγερ Λεβερκούζεν!

ole.gr

ΠΑΟΚ

Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στην Τούμπα στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ ο επαναληπτικός στην Ισπανία, στις 26 Φεβρουαρίου.

Σε περίπτωση που προκριθεί, τότε στην επόμενη φάση ο ΠΑΟΚ θα βρει μπροστά του μία εκ των Λυών ή Άστον Βίλα.

Παναθηναϊκός

Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ ο επαναληπτικός στην Τσεχία, στις 26 Φεβρουαρίου.

Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός περάσει στην επόμενη φάση, τότε θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις.