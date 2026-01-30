Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται για τις «μάχες» τους σε Champions League και Europa League, ενώ πλέον γνωρίζουν και τις ομάδες που θα έχουν απέναντί τους.
Παράλληλα, η Ελλάδα συνεχίζει με τέσσερις ομάδες στα νοκ-άουτ, για πρώτη φορά ιστορικά, αφού η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στις 16 καλύτερες ομάδες του Conference League.
Στα αξιοσημείωτα είναι πως στη φάση των νοκ-άουτ playoffs και οι τρεις ελληνικές ομάδες κληρώθηκαν με συλλόγους που αντιμετώπισαν στη League Phase!
Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του ξανά την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο ΠΑΟΚ τη Θέλτα και ο Παναθηναϊκός τη Βικτόρια Πλζεν.
Ας δούμε, όμως, ξεχωριστά όλες τις ημερομηνίες των αγώνων για κάθε ομάδα, αλλά και τι ακολουθεί σε περίπτωση πρόκρισης.
Ολυμπιακός
Η πρώτη αναμέτρηση με την Μπάγερ Λεβερκούζεν θα διεξαχθεί στο Γ. Καραϊσκάκης στις 17/18 Φεβρουαρίου, ενώ ο επαναληπτικός στη Γερμανία, στις 24/25 Φεβρουαρίου.
Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση, τότε θα τον περιμένει είτε η Άρσεναλ, είτε η Μπάγερν Μονάχου.
ΠΑΟΚ
Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στην Τούμπα στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ ο επαναληπτικός στην Ισπανία, στις 26 Φεβρουαρίου.
Σε περίπτωση που προκριθεί, τότε στην επόμενη φάση ο ΠΑΟΚ θα βρει μπροστά του μία εκ των Λυών ή Άστον Βίλα.
Παναθηναϊκός
Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ ο επαναληπτικός στην Τσεχία, στις 26 Φεβρουαρίου.
Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός περάσει στην επόμενη φάση, τότε θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις.