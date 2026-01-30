Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του για την φάση των play-off στο Champions League, όπου θα βρει ξανά μπροστά του την Μπάγερ Λεβερκούζεν!

Οι Πειραιώτες, μετά το 3/3 που έκαναν στις τελευταίες αγωνιστικές της διοργάνωσης, απέναντι σε Καϊράτ, Λεβερκούζεν και Άγιαξ, θα βρεθούν αντιμέτωποι με , με φόντο ένα εισιτήριο για τις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Η πρώτη αναμέτρηση με την Μπάγερ Λεβερκούζεν θα διεξαχθεί στο Γ. Καραϊσκάκης στις 17/18 Φεβρουαρίου, ενώ ο επαναληπτικός στη Γερμανία, στις 24/25 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζουμε πως σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση, τότε θα τον περιμένει είτε η Άρσεναλ, είτε η Μπάγερν Μονάχου.