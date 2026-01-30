ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν αντιπάλους για τα νοκ-άουτ του Europa League! Με Θέλτα οι Θεσσαλονικείς, με Βικτόρια Πλζεν το «τριφύλλι».

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα κοντραριστούν με Θέλτα και Βικτόρια, αντίστοιχα, στα play-off του Europa League!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» τερμάτισε στη 17η θέση της League Phase, ενώ οι «πράσινοι» στην 20η θέση, συγκεντρώνοντας αμφότεροι 12 βαθμούς.

Τώρα, αναφορικά με το ΠΑΟΚ-Θέλτα, η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στην Τούμπα στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ ο επαναληπτικός στην Ισπανία, στις 26 Φεβρουαρίου.

Από την άλλη πλευρά, για το Παναθηναϊκός-Πλζεν, η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ ο επαναληπτικός στην Τσεχία, στις 26 Φεβρουαρίου.