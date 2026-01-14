Ο Μανόλο Χιμένεθ σε ακόμα ένα ματς για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, «κουβαλώντας» μαζί του ένα εντυπωσιακό σερί!

Λίγες ώρες μόνο απομένουν για τη «σέντρα» των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson! Σπουδαίες αναμετρήσεις, για να γνωρίζουμε τις τέσσερις ομάδες, που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Το ματς που «κλείνει» το πρόγραμμα της ημέρας (14/01) είναι το Παναθηναϊκός – Άρης (20:30), που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Πρώτο παιχνίδι για τη συγκεκριμένη φάση στη διοργάνωση για τον Ράφα Μπενίτεθ. Το ίδιο δεν ισχύει και για τον συμπατριώτη του, Μανόλο Χιμένεθ, που μάλιστα έχει και εξαιρετική παράδοση στα προημιτελικά!

Αν συνεχιστεί το σερί του, τότε οι Θεσσαλονικείς θα «πετάξουν» για τους «4»!

Το απίστευτο σερί του Μανόλο Χιμένεθ

Μπορεί η μοναδική φορά, που κέρδισε το Κύπελλο Ελλάδας να είναι αυτή στην παρθενική του σεζόν με την ΑΕΚ, αλλά στη φάση των «8» είναι… αλάνθαστος.

Το 2011 είχε καταφέρει να προσπεράσει το «εμπόδιο» και πάλι του Παναθηναϊκού, αφού κέρδισε 2-0 εκτός, ενώ ηττήθηκε με 2-3 εντός έδρας για φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου!

Σε μία αναμέτρηση, που είχε ένα επικό φινάλε, καθώς μέχρι το 90+6′ η πρόκριση ήταν στους «πράσινους»! Ωστόσο, ο Μίτσελ με απευθείας εκτέλεση φάουλ άλλαξε τα δεδομένα στο 90+7′.

Για να ξαναβρεθεί σε αυτήν την κατάσταση έπρεπε να περάσουν έξι ολόκληρα χρόνια. Απέναντι στον Πλατανιά, με μία ισοπαλία και μία νίκη μπόρεσε να «πετάξει» για τους «4», φτάνοντας μέχρι τον τελικό, όπου έχασε από τον ΠΑΟΚ.

Η αμέσως επόμενη σεζόν είχε «μάχη» με τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά, καταφέρνοντας και πάλι να προκριθεί στα ημιτελικά και μετά στο «μεγάλο ραντεβού».

Ωστόσο, και πάλι μπροστά στην ΑΕΚ ήταν ο «Δικέφαλος του Βορρά», με τον νικητή να μην αλλάζει.

Το 2019 ήρθε ο τρίτος χαμένος τελικός για την «Ένωση» απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον Μανόλο Χιμένεθ να περνάει με επιτυχία το «τεστ» των προημιτελικών απέναντι στον Ατρόμητο.

Τελευταία φορά, που ο Ισπανός τεχνικός ήταν στους «8» ήταν το 2021 και στην τρίτη του θητεία στην ΑΕΚ. Αντίπαλός του ο Βόλος, με την ομάδα να παίρνει ξανά την πρόκριση!

Ωστόσο, αυτή τη φορά είπε «αντίο» στα ημιτελικά και πάλι από τον ΠΑΟΚ. Παρ’ όλα αυτά, ο Μανόλο Χιμένεθ μετράει τη -δεδομένη στιγμή- μετράει 5/5 προκρίσεις στη διοργάνωση, όταν είναι στα προημιτελικά.

Θα μπορέσει να συνεχίσει το σερί του κόντρα στον Παναθηναϊκό; Μόνο λίγες ώρες απομένουν για να ξέρουμε την απάντηση…