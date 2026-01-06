Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson επανέρχεται, όμως στα ματς των Play Offs υπάρχει μία σημαντική διαφοροποίηση.

Την Τρίτη (06/01) επιστρέφει το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με τις πρώτες αναμετρήσεις για τη φάση των Play Offs.

Μέσα από τέσσερα ζευγάρια, θα προκύψουν τέσσερις νικητές, έπειτα από μονά παιχνίδια, ώστε να σχηματιστούν τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Εκεί, περιμένουν ήδη Ολυμπιακός, Λεβαδειακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός.

Στα τρία ματς που θα διεξαχθούν το απόγευμα της Τρίτης (06/01), αρχικά ο Άρης θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό (15:00), ενώ έπειτα ο Βόλος θα φιλοξενήσει την Κηφισιά (17:30) και ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο (20:00). Ο γύρος κλείνει την Τετάρτη (07/01), με την αναμέτρηση τυο ΟΦΗ κόντρα στον Αστέρα, στο Παγκρήτιο.

Πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται για μονές αναμετρήσεις, υπάρχει ακόμα μία πολύ σημαντική διαφοροποίηση.

Σε περίπτωση που οι δύο ομάδες παραμείνουν στην ισοπαλία, μέχρι και την ολοκλήρωση του 90λέπτου, τότε δεν ακολουθεί παράταση, αλλά αντίθετα, οδηγούνται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι!

Ακριβώς το ίδιο προβλέπεται και για τη φάση των προημιτελικών, όπου οι αγώνες είναι επίσης μονοί.

Η επιστροφή στη συνηθισμένη διαδικασία έρχεται πια στα ημιτελικά. Εκεί, θα υπάρξουν διπλές αναμετρήσεις, ενώ σε περίπτωση που και πάλι δεν βγει ο νικητής, μέσα από τα δύο 90λεπτά, τότε προβλέπεται πρώτα παράταση και μετά, εάν δεν αλλάξει το αποτέλεσμα, έπεται η διαδικασία των πέναλτι.