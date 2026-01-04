Οι τρεις βασικοί λόγοι που ο θεσμός του Σούπερ Καπ είχε σταματήσει για χρόνια, πριν επανέλθει από την ΕΠΟ τη σεζόν 2025/26.

Ολυμπιακός και ΟΦΗ διεκδίκησαν το Σούπερ Καπ Betsson, το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, ακριβώς με το ξεκίνημα του νέου έτους.

Οι Κρητικοί πάλεψαν, είχαν τις στιγμές τους, αλλά στην παράταση η ποιότητα των παικτών των «ερυθρολεύκων» μίλησε ξανά και ο νταμπλούχος Ελλάδας κατά την περσινή σεζόν, νίκησε ξανά την ομάδα που αντιμετώπισε τον περσινό του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Έτσι ολοκληρώθηκε η επιστροφή του Σούπερ Καπ στην ελληνική πραγματικότητα/καθημερινότητα. Έναν θεσμό που είχε μπει στο «ψυγείο» για πολλά χρόνια και κάποιες γενιές, ήρθαν για πρώτη φορά σε… επαφή μαζί του. Ποιοι λόγοι οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση, όμως;

Το χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων ένδοξης ιστορίας του Ολυμπιακού μας μόλις ολοκληρώθηκε! pic.twitter.com/N4c6YVtcVe — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 3, 2026

Τα νταμπλ στο Σούπερ Καπ

Η διοργάνωση ξεκίνησε το 1980 ως Κύπελλο Φιλίας και Αλληλεγγύης. Διοργανώτρια αρχή ήταν ο ΠΣΑΤ, ενώ υπό την αιγίδα της ΕΠΟ ξεκίνησε το 1987. Εννέα Σούπερ Καπ διεξήχθησαν από τότε και μετά: το 1987, το 1988, το 1989, το 1992, το 1993, το 1994, το 1996, το 1997 και το φετινό, το 2026.

Η προκήρυξη ανέφερε πως σε περίπτωση νταμπλ, δεν θα διεξαγόταν αγώνας. Έτσι συνέβη τα έτη 1991, 1995, 2010 λόγω της επίτευξης νταμπλ από τον Παναθηναϊκό και τα έτη 2008, 2009 από τον Ολυμπιακό. Φέτος, προέβλεπε πως στην περίπτωση νταμπλ, ο φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας θα παίξει στο Σούπερ Καπ.

Όσον αφορά στις χρονιές που δίχως ξεκάθαρη αιτία, προσπεράστηκε ο θεσμός;

Επικινδυνότητα, «ατονία» και καλεντάρι

Αρχικά, κυρίως λόγω της δυσκολίας να ελεγχθεί ο φανατισμός στους αγώνες ντέρμπι. Η αναμέτρηση ανάμεσα στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό και τον κυπελλούχο Ολυμπιακό το 1990, για παράδειγμα, αποφασίστηκε να ματαιωθεί, υπό τον φόβο επεισοδίων λόγω του τεταμένου κλίματος που προκάλεσε η μεταγραφή του Στράτου Αποστολάκη από τον δεύτερο στον πρώτο. Ίδια αιτία ήταν και για το 1997, όταν Ολυμπιακός και ΑΕΚ ήταν να συναντηθούν. Από τότε κι έπειτα, ο θεσμός άρχισε να χάνει το ενδιαφέρον του και να «ξεχνιέται», παρότι στα επόμενα χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν αγώνες: πχ 2000 (ΟΣΦΠ-ΑΕΚ), 2001 (ΟΣΦΠ-ΠΑΟΚ), 2002 (ΟΣΦΠ-ΑΕΚ), 2003 (ΟΣΦΠ-ΠΑΟΚ).

Το 2007 ο θεσμός επέστρεψε, μετά από απόφαση της Super League, αλλάζοντας και τυπικά την ονομασία από «Κύπελλο Φιλίας και Αλληλεγγύης» σε «Σούπερ Καπ». Βοήθησε και το γεγονός πως ο κίνδυνος επεισοδίων δεν ήταν μεγάλος, μιας και ΑΕΛ και Ολυμπιακός είχαν κατακτήσει το Κύπελλο και το πρωτάθλημα, αντίστοιχα.

Ακολούθησαν τα νταμπλ Ολυμπιακού (2008, 2009) και Παναθηναϊκού (2010), ενώ το 2011, τα πολύ σοβαρά επεισόδια που είχαν γίνει στον τελικό Κυπέλλου ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ατρόμητο αποθάρρυναν τις σκέψεις για την διεξαγωγή του αγώνα Ολυμπιακός-ΑΕΚ και δεν συνέβη ποτέ. Παράλληλα, με το πέρασμα των χρόνων και τις συνεχώς αυξανόμενες υποχρεώσεις των ομάδων στο καλεντάρι της σεζόν, ήταν ολοένα και πιο δύσκολο να βρεθεί τρόπος για να «χωρέσει» ένας έξτρα αγώνας.

Εν τέλει, μετά από 18 χρόνια και συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στα γραφεία της ΕΠΟ στις 21 Ιανουαρίου 2025, πάρθηκε η απόφαση για την επιστροφή του θεσμού του Σούπερ Καπ ξανά. Ο Ολυμπιακός ως νταμπλούχος συνάντησε τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, ΟΦΗ, και κατέκτησε ένα τρόπαιο που για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε «βγει» από τη βιτρίνα του ελληνικού ποδοσφαίρου.