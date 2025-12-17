Η τελική βαθμολογία και τα ζευγάρια μέχρι και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφτασε στο φινάλε της και πλέον, έχει ολοκληρωθεί το μονοπάτι, μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης.

Οι τρεις αναμετρήσεις της Τετάρτης (17/12), σφράγισαν και την τελική βαθμολογία στη νέα μορφή της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την Καβάλα (1-2), ο Ολυμπιακός «διέλυσε» τον Ηρακλή (6-0), ενώ ο ΠΑΟΚ είχε εύκολο έργο με τη Μαρκό (4-1).

Στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας βρέθηκε Ολυμπιακός, Λεβαδειακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, άρα θα βρεθούν απευθείας στη φάση των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια στη φάση των «16»:

Άρης-Παναιτωλικός

ΟΦΗ-Αsteras AKTOR

Βόλος-Κηφισιά

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος

Λεβαδειακός-Βόλος ή Κηφισιά

ΑΕΚ-ΟΦΗ ή Asteras AKTOR

Παναθηναϊκός-Άρης ή Παναιτωλικός

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ/Ατρόμητος -Παναθηναϊκός- Άρης/Παναιτωλικός

Λεβαδειακός-Βόλος/Κηφισιά – ΑΕΚ-ΟΦΗ/Asteras AKTOR