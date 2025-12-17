Η League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφτασε στο φινάλε της και πλέον, έχει ολοκληρωθεί το μονοπάτι, μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης.
Οι τρεις αναμετρήσεις της Τετάρτης (17/12), σφράγισαν και την τελική βαθμολογία στη νέα μορφή της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την Καβάλα (1-2), ο Ολυμπιακός «διέλυσε» τον Ηρακλή (6-0), ενώ ο ΠΑΟΚ είχε εύκολο έργο με τη Μαρκό (4-1).
Στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας βρέθηκε Ολυμπιακός, Λεβαδειακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, άρα θα βρεθούν απευθείας στη φάση των προημιτελικών.
Τα ζευγάρια στη φάση των «16»:
Άρης-Παναιτωλικός
ΟΦΗ-Αsteras AKTOR
Βόλος-Κηφισιά
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος
Τα ζευγάρια των προημιτελικών:
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος
Λεβαδειακός-Βόλος ή Κηφισιά
ΑΕΚ-ΟΦΗ ή Asteras AKTOR
Παναθηναϊκός-Άρης ή Παναιτωλικός
Τα ζευγάρια των ημιτελικών:
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ/Ατρόμητος -Παναθηναϊκός- Άρης/Παναιτωλικός
Λεβαδειακός-Βόλος/Κηφισιά – ΑΕΚ-ΟΦΗ/Asteras AKTOR