Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχολίασε τη γρήγορη αλλαγή του Γιουσούφ Γιαζίτσι, στο πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε τον αποκλεισμό στο «Γ. Καραϊσκάκης», αφού ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 (14/01) και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στην κάμερα της Cosmote TV, παραδέχθηκε την ανωτερότητα του «Δικεφάλου του Βορρά», σε ολόκληρο το παιχνίδι.

Παράλληλα, μίλησε και για την αλλαγή του Γιουσούφ Γιαζίτσι στο πρώτο ημίχρονο, τονίζοντας πως δεν έφταιγε ο Τούρκος μεσοεπιθετικός, αλλά αντίθετα η ευθύνη ήταν δική του.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς, σε όλον τον αγώνα. Μας είχαν κλείσει αρκετά καλά και δεν μας επέτρεψαν να τους απειλήσουμε. Οι καλές μας επιθέσεις ήρθαν στα τελευταία λεπτά. Είχαν την υπεροχή σε όλα τα σημεία του αγώνα.

Σε κανένα σημείο και σε κανένα λεπτό του παιχνιδιού δεν ήμασταν καλύτεροι. Επομένως τα γκολ μπήκαν νωρίς. Όμως σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού θα μπορούσαν εκείνοι να μας βλάψουν και όχι εμείς εκείνους. Κάναμε πολλά λάθη και θα μπορούσαμε να δεχθούμε κι άλλα γκολ.

Δεν έφταιγε ο Γιαζίτζι σήμερα. Έγινε η αλλαγή, αλλά δεν άλλαξε η εικόνα μας. Την ευθύνη την έχω εγώ. Την έχει ο προπονητής γιατί δεν έβαλε την ομάδα έτοιμη να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Την ευθύνη δεν την έχει ένας παίκτης, την έχει ο προπονητής».